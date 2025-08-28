En libertad el hombre que agredió en Alcalá de Guadaíra a dos policías nacionales

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Alcalá de Guadaíra, en funciones de guardia, acordó el pasado lunes la puesta en libertad provisional del detenido el pasado sábado 23 de agosto en el municipio acusado de agredir a dos agentes de la Policía Nacional. Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, se le atribuye un presunto delito de atentado, sin perjuicio de lo que se pueda determinar durante la fase de instrucción de la causa.

Fuentes policiales explicaron que el detenido agredió a dos agentes del Cuerpo tras "negarse a abandonar" el bar en el que se encontraba sobre las 3,30 de la tarde, momento en el que recibieron una llamada que alertaba de los hechos.

El individuo, cuya edad no ha trascendido, mostró un comportamiento "muy agresivo", llegando a causar destrozos en el establecimiento causados por golpes con un taburete. Posteriormente, según ha indicado la Policía, arremetió contra los agentes que intervinieron en el lugar.

Los policías han presentado "contusiones propias de este tipo de enfrentamientos cuerpo a cuerpo" tras arrestar al individuo, que, según han precisado, ofreció resistencia durante la detención. El hombre ha sido arrestado como presunto autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad y puesto a disposición judicial.