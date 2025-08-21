Aspecto del edificio de Alcalá de Guadaíra en el que se ha producido el incendio

Los vecinos de la zona donde se ha producido un incendio en Alcalá de Guadaíra han señalado que la causa de las llamas, que acabaron costándole la vida a una mujer, ha podido estar en una tablet que estaba cargando y salió ardiendo.

La víctima trató de huir de las llamas, pero perdió el equilibrio y cayó al vacío, falleciendo al impactar contra el suelo. La rápida actuación de los vecinos y la presencia de testigos no pudo evitar el desenlace trágico.

El incendio generó momentos de gran tensión en la barriada, con numerosos residentes asomados a ventanas y balcones ante el despliegue de los servicios de emergencia.