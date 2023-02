¿Es mejor tomar leche sin lactosa aunque no seas intolerante?

La leche sin lactosa es una opción muy buena para las personas que tengan intolerancia a la lactosa, ya que les permite disfrutar de los beneficios nutricionales de la leche sin tener que sufrir los desagradables síntomas asociados con la digestión de la lactosa. Sin embargo, ¿es mejor tomar leche sin lactosa si no eres intolerante a la lactosa? Realmente no hay una respuesta clara acerca de esta pregunta, ya que no hay evidencia concluyente que respalde la idea de que la leche sin lactosa es mejor para las personas que no tienen intolerancia a la lactosa.

En primer lugar, vamos a empezar por entender qué es la lactosa. La lactosa es un azúcar natural que se encuentra en la leche y que más tarde el cuerpo humano descompone en glucosa y galactosa para poder digerir la lactosa adecuadamente. Las personas que son intolerantes a la lactosa no pueden digerir la lactosa porque no producen suficiente lactasa, una enzima necesaria para descomponer la lactosa en el intestino delgado. Si no se produce lactasa, no se digiere la lactosa y esto produce dolores estomacales y malestar. La leche sin lactosa es una versión de la leche que ha sido tratada previamente con el fin de descomponer la lactosa, para que de esta manera las personas intolerantes a la lactosa puedan digerirla con mayor facilidad sin sufrir los síntomas de la mala digestión de la lactosa.

Sin embargo, para las personas que no son intolerantes a la lactosa, no hay evidencia de que la leche sin lactosa proporcione ningún beneficio adicional en términos de nutrición o digestión. La leche normal es una fuente rica de calcio, proteínas y otros nutrientes esenciales que el cuerpo necesita para mantener una buena salud. Además, la lactosa en la leche es una fuente importante de energía que el cuerpo puede utilizar para combustible. Según Patricia Martínez, dietista-nutricionista y miembro de REDNuBE, "la lactosa, a nivel intestinal, ayuda a absorber el calcio, y también el magnesio y el fósforo. Y además contribuye a que utilicemos mejor la vitamina D".

En resumen, la leche sin lactosa es una buena opción para las personas que son intolerantes a la lactosa y que experimentan síntomas desagradables al consumir leche normal. Sin embargo, para las personas que no son intolerantes a la lactosa, la leche normal es una fuente rica de nutrientes que el cuerpo necesita para mantener una buena salud. Si tienes dudas o preocupaciones acerca de si debes tomar leche sin lactosa, siempre es una buena idea hablar con un profesional de la salud o un nutricionista para obtener más información.