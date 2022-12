¿Son realmente más sanos los mantecados y turrones sin azúcar?

Muchas veces, con el objetivo de querer bajar algunos kilos optamos por tomar productos light o "sin azúcar". En ocasiones estar versiones más ligeras son sanas y nos sirven para cumplir nuestros propósitos, pero hay veces que "sin azúcar" no es sinónimo de más saludable.

Así que estas fechas hay muchas personas que escogen los mantecados y turrones sin azúcar antes que los clásicos. Pero, ¿son realmente más sanos?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España publicó un estudio en el que comparaba los turrones "sin azúcares añadidos" con los tradicionales. Estas son algunas conclusiones que se sacaron:

Los turrones sin azúcar contienen de media un 4,5% más de grasa que los tradicionales.

que los tradicionales. Poseen un 91% menos de azúcar que los turrones clásicos.

que los turrones clásicos. La reducción calórica del turrón sin azúcar es, de media, de un 11%.

Por lo que los turrones sin azúcar no tienen una bajada tan notable en las calorías que se van a ingerir respecto a los tradicionales. Como comenta María Merino, dietista-nutricionista y directora de Comiendo con María, en Cuídate Plus "no deja de ser un alimento calórico, alto en grasas y, en el caso de que sea 0%, con edulcorantes".

"No hay inconveniente en tomar turrón normal", afirma Merino en el citado medio, respetando "la ración y frecuencia de consumo". Coincide con ella Ramón de Cangas, que apunta que los turrones son para un consumo ocasional, por lo que "ni en sanos ni en diabéticos hay apenas ventajas en los sin azúcar y, además, pueden generar una falsa sensación de seguridad, que lleva a que se consuman en mayor cantidad".

Otro asunto a mencionar es el precio. Y es que el estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios revela que los turrones sin azúcares cuestan, de media, un 45% más que los tradicionales. Un aumento que estaría justificado si realmente fuera mucho más sano que los clásicos.

Cómo evitar los excesos de turrón en Navidad

Lo mejor es tener claro que los turrones son para las fechas señaladas, por lo que es conveniente mentalizarse para consumirlos solo en eventos como Nochebuena, Navidad o Nochevieja, para así evitar estar todo diciembre picando.

Para no caer en la tentación de estar todo el mes comiéndolos, se recomienda comprarlos pocos días antes del evento señalado y una cantidad acorde con las personas que acudirán a la celebración.

En los turrones y dulces navideños hay mucha variedad, por lo que para ofrecer todo tipo de productos en los postres pero intentar que no sobre mucho, es interesante adquirir pequeñas cantidades de cada uno.