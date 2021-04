Mairena del Aljarafe: el Defensor del Pueblo media con Educación por el cierre de unidades de Infantil

El Defensor del Pueblo Andaluz ha puesto en marcha una "actuación de mediación" para intentar acercar posturas entre la comunidad educativa de Mairena del Aljarafe y la Delegación Territorial de Educación de la Junta por la decisión de ésta de suprimir cinco unidades de Infantil de 3 años para el próximo curso escolar basándose sólo en los datos del padrón. El recorte afecta a otros tantos centros públicos, aunque los 17 del municipio -incluidos concertados e institutos- se han manifestado contrarios, a través de distintos escritos.

La mediación se produce después de que el Consejo Escolar Municipal acordara, entre otras cosas, dirigirse al Defensor. El viernes hubo un primer encuentro, que duró más de tres horas, entre una representación de la comunidad escolar mairenera (el director del CEIP El Olivo, Telémaco Herández; un miembro de la AMPA Los Rosales, Alberto Genérelo, y la edil de Educación, Blanca de Pablos); y la Jefa de Servicio de Planificación de la Delegación Territorial en Sevilla, Inmaculada Muñoz Cejudo, con una mediadora, María José Ruiz.

Según traslada De Pablos, más allá de exponer los argumentos de cada cual, no hubo avances y la representante de la Consejería de Edudación reiteró que, aunque el proceso de escolarización no ha culminado, no habrá en principio aumento de unidades siempre que haya vacantes en otros centros en los que se pueda reubicar al alumnado sin plaza en el elegido en primera opción.

El proceso de mediación contempla una segunda fase de supervisión, con alguna propuesta de la mediadora del Defensor ante la administración para intentar llegar a algún acuerdo que convenza a las dos partes.

La comunidad escolar de Mairena insistió durante el encuentro en que el mantenimiento de las unidades es más preciso que nunca, porque son para niños de 3 años que han crecido en pandemia, con necesidades de contacto y socialización, con lo que se deben mantener los recursos y una ratio baja.

Menos unidades implica también menos recursos de apoyo para niños con necesidades educativas especiales y más dificultades para la inclusión y una merma en la calidad educativa, según insisten. En algunos casos, la pérdida de unidades afecta a centros que ya perdieron otras el curso pasado.

La comunidad educativa también ha venido poniendo el acento en las características del municipio, al que llegan familias con el curso ya en marcha y se suelen producir matriculaciones extemporáneas. Es una cuestión de "justicia educativa, equidad y derechos de las familias", resume la edil de Educación.

Los primeros datos del proceso de escolarización

En cualquier caso y con la primera fase de la escolarización cerrada, contando con una ratio de 25 plazas por unidad, sobrarían 12 puestos para niños de 3 años.

Mairena del Aljarafe está dividida en dos zonas educativas. En la 1, hay 226 solicitudes para 200 plazas. Los centros de ésta que, salvo rectificación, contarán con una unidad menos para 3 años el próximo curso son los CEIP Guadalquivir (donde hay 15 solicitudes más que plazas) y Lepanto (sólo sobran 7 para niños de 3 años).

También hay más plazas que solicitudes en el colegio Santa María del Valle y Ciudad Aljarafe. Sólo se ajustan a las plazas ofertas el Colegio Aljarafe (tres plazas de sobra) y el Lepanto (7).

En la zona 2 pierden una unidad en cada caso, salvo rectificación, los CEIP El Olivo, Santa Teresa y Miguel Hernández, aunque en este último se han recibido 15 solicitudes más que plazas.

En el resto de centros de esta zona, sobrarían plazas pero se corresponde con la de expansión (con áreas como Nuevo Bulevar o la Avenida de la Filosofía), en la que se entregan pisos o llegan familias en momentos que no coinciden ya con el proceso de escolarización. En conjunto, en esta zona 2 hay una oferta de 275 puestos escolares de 3 años (con ratio de 25 alumnos) y 237 solicitudes.

Por otro lado, la localidad tiene una importante carencia de plazas en Secundaria y Bachillerato, porque el boom de la natalidad y escolar va ya por esa etapa educativa. En el IES Hipatia, por ejemplo, está previsto que el próximo curso las tres líneas que hay ahora aumenten a cinco, aunque todavía no han empezado obras ni se han colocado los prefabricados. En la actualidad, hay espacios de uso común ocupados para las clases.