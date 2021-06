Espartinas aprueba su presupuesto municipal que asciende a casi 11 millones de euros

El PP y el GIES tachan las cuentas de "dictatoriales" y "continuistas"

La portavoz del PP, María Helena Romero, que ha intervenido en el Pleno en nombre de su propio grupo, del GIES y del ex edil de Vox Víctor Cañizares, ha arremetido con que las cuentas que "llegan con 8 meses de retraso" y se les entregaran el miércoles, a pocos días del Pleno, "de manera dictatorial y carente de transparencia". También ha asegurado que aumenta el gasto para el personal de confianza. Pese a estar "contentos" por esos 5 millones de euros que han podido incorporarse al presupuesto al no aplicar la regla de gasto, ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez quiso asumir y gestionar esos fondos y que fue la negativa del PP y de otros grupos la que lo frenó en el Congreso. A pesar de las inversiones que destaca el gobierno, asegura que son presupuestos "continuistas" y que "no contemplan la realidad" del municipio. "No han hecho absolutamente nada en dos años y ahora y gracias a este dinero intentan vendernos gestión y rapidez sin atender las verdaderas necesidades de los espartineros". Igualmente, asegura que la interventora advierte en su informe que el dinero del remanente debe ir a causas urgentes e inaplazables, que considera que no son las que se han presupuestado.