La Junta aumentará en 5,6 millones el presupuesto para el Hospital del Aljarafe en 2020

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha confirmado este jueves un aumento de la financiación para hospital de San Juan de Dios de Bormujos, que ha cifrado en 5,6 millones de euros y que se materializará a través de una enmienda conjunta del PP y Cs al proyecto de Presupuestos de 2020.

La cantidad supone aumentar notablemente la partida para el centro, que inicialmente se iba a incrementar en sólo un 3% con respecto a 2019, cuando alcanzó los 57,2 millones de euros. Es decir, aproximadamente 1,7 millones de euros más.

Aguirre lo ha anunciado durante la sesión parlamentaria de control al gobierno, en respuesta a una pregunta sobre la financiación del consorcio sanitario del Aljarafe formulada por la socialista Verónica Pérez, quien ha denunciado la "situación crítica" que atraviesa este hospital.

No obstante, durante el debate no se ha dicho nada si también habrá este año una aportación adicional al presupuesto, como la que se esperaba por casi siete millones de euros y que no se materializó, lo que obligó a suspender cientos de intervenciones quirúrgicas y otras citas, que hicieron saltar a los jefes médicos y de enfermería, con un duro comunicado a la opinión pública.

La diputada socialista ha recordado el escrito presentado el pasado mes de octubre por quince jefes de servicio y por los supervisores de Enfermería en el que denunciaban la situación "crítica" de este centro, lo que obligó a suspender 120 intervenciones quirúrgicas y numerosas pruebas diagnósticas.

"Me alegra de que por fin el PSOE se haya dado cuenta de que hay un problema desde hace diez años; han tardado, pero me alegra de que se hayan caído del guindo", ha ironizado el consejero, que ha recriminado a los anteriores gobiernos socialistas que no se hayan "ocupado" de que dicho hospital tuviese una financiación "adecuada".

Frente a ello, ha destacado la enmienda conjunta que han presentado el PP y Ciudadanos, socios del Gobierno de coalición, para aumentar la financiación en 5,6 millones de euros.

Adelante había presentado una enmienda por una cantidad similar y el PSOE otra, por 7,5 millones de euros

Ha recordado que Adelante Andalucía ha presentado otra enmienda en la que se propone el mismo incremento, mientras que ha llamado la atención sobre la enmienda presentada por el PSOE en la que reclama un incremento de 7,5 millones "sin ningún rigor".

"Al menos se han dado cuenta de la dejación de funciones porque ustedes se limitaron a la política del patadón", ha espetado Aguirre, que ha sentenciado: "El Gobierno de los recortes de la sanidad han sido ustedes".

"No se enfade usted", le ha pedido la diputada socialista, que se ha preguntado si su "enfado" es con los supervisores que han denunciado la situación, con el alcalde de Bormujos, que también lo ha hecho, o con el PSOE por preguntar sobre este asunto.

Ha recordado a Aguirre que como consejero que es de Sanidad "está para solucionar los problemas" y le ha pedido que "deje de mirar por el retrovisor".

"El responsable de resolver los problemas es usted, no nosotros", ha proseguido Pérez, que le ha recordado que el PSOE ya presentó una enmienda al proyecto de Presupuestos de este año, pero el PP "votó en contra".

"¿Van a votar a favor de la enmienda del PSOE?", le ha interpelado, tras lo que ha afirmado que la infrafinanciación del hospital "no es casualidad", sino "ideología".

"Están pisoteando la sanidad pública andaluza porque no creen en ella, quieren que haya una sanidad pública deficiente para los que no se la pueden pagar y una privada para el negocio de sus amiguetes", ha denunciado.