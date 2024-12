Apagón de internet en Mairena del Aljarafe durante más de un día por la obra del carril Bus VAO

El alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, ha denunciado el apagón de internet de más de un día de duración que el municipio ha sufrido debido a las obras del carril Bus VAO que adjudicó la consejería de Fomento de la Junta. La avería dejó sin navegación los ordenadores y móviles de los maireneros.

Los vecinos, empresas y comercios de Mairena se han quedado sin internet desde las 9:30 horas de este lunes hasta las 6:50 de la madrugada de este martes.

Hasta la madrugada de este martes no se ha podido restablecer el suministro de internet, concretamente a las 6:50 de la mañana.

El alcalde Antonio Conde ha lamentado que la consejería de Fomento de la Junta de Andalucía siga sin informar de esta obra al municipio y achaca esta incidencia a la ausencia de coordinación de los trabajos con Mairena. "Ya advertí de los riesgos de la nula coordinación y lamento llevar razón. Vuelvo a ponerme a su disposición para que episodios así no se repitan".

En el Ayuntamiento los efectos de este corte se han notado en todos los servicios. El wifi del Ayuntamiento se cayó, fallaban las llamadas a los pocos minutos y en los móviles los usuarios se pasaban 10 minutos para cargar contenido o mandar whatsapps".

Sin internet, sin televisión y sin móvil

En el municipio, vecinos afectados consultados por este periódico cuentan que la ausencia de internet obligó al personal sanitario y administrativo del centro de salud Clara Campoamor a trabajar con papel y boli. El centro no pudo ofrecer nuevas citas ni hacer cambios de citas en admisión. Los médicos no tenían acceso a los ordenadores. No podían ver analíticas ni ningún otro documento. Los pediatras y otros médicos tenían que apuntar todo en un papel.

Solo se han salvado del apagón los negocios y particulares que tenían la compañía DIGI.

desde el principio del nuevo boulevard (centro de salud clara Campoamor) hasta la estacada del marqués, q sepamos

Las operadoras estuvieron dando bonos gratis, pero no podían usarlos porque los móviles no funcionaban. Estas decían que la avería era grave y que la fecha tope para arreglarlo era el miércoles día 4.

Los vecinos denunciaron la situación en la red social X (antes Twitter). Se quejaban que llevaban "24 horas en Mairena del Aljarafe sin internet. Sin internet, sin televisión, sin teléfono. Y en el móvil nos llega una señal tan pobre que abrir cualquier app nos lleva minutos. Cuánto van a tardar en solucionar el problema?"