El confinamiento "precario" del sector F de Almensilla por la falta de agua

Vecinos del sector F de Almensilla, una de las mayores parcelaciones del Aljarafe que, a los problemas para regularizar sumó el robo por su tesorero del dinero de los vecinos para obras -el caso del Dioni de Almensilla-, han vuelto a denunciar la situación precaria en la que viven por la falta de suministros básicos en condiciones, agravada por las restricciones de movimientos del estado de alarma.

Lo más preocupante ahora es la falta de agua en las calles 3, 4 y 5, correspondientes a la zona de Santa Iglesia, con unas 200 parcelas.

La supresión de cuatro de los ocho pozos de los que se surtían de forma comunitaria, en noviembre y debido a que no estaban regularizados y funcionaban con enganches ilegales a la red de electricidad, ha motivado que no llegue nada de agua a la zona alta y media, con unas 100 viviendas. En el resto sale por el grifo poco más de un chorro, insuficiente, por ejemplo, para que funcione el calentador.

Hay cuatro pozos más en esa zona, pero escasez de agua del acuífero, habitual en estas fechas cuando el consumo aumenta porque se llenan piscinas, es insuficiente para una demanda al alza, cuando hay que extremar las medidas de higiene y limpieza en todos los aspectos.

Según han recordado fuentes de la comunidad de vecinos de Santa Iglesia, las conducciones generales de Aljarafesa se llegaron a ejecutar, pero faltan las acometidas hasta las viviendas, que la empresa no puede realizar hasta que se ejecute toda la urbanización, el asfaltado de calles, para evitar averías con el paso de los vehículos.

Según reconocen, la solución no está cerca, en tanto que los vecinos han pagado "tres veces" por esas obras que, por una mala proyección o fiscalización primero y el desfalco después, no se han terminado. La situación de bastantes familias, con embargos y sin liquidez para afrontar nuevos pagos y más en estos momentos no ayudan a la resolución del problema.

Una de las familias afectadas, ha publicado en redes sociales un ilustrativo vídeo sobre cómo es el día a día sin agua en Santa Iglesia.

Un grifo de Aljarafesa para el estado de alarma

Los problemas con el agua no son nuevos en el sector F, con 600 parcelas y más de 400 propietarios. Para alrededor de un centenar de familias es la primera y única residencia con la que cuentan, después de casi 30 años confiando en que se urbanizaría del todo.

Los vecinos suelen usar los pozos, comunitarios o los individuales de las parcelas, para regar y llenar las piscinas, sobre todo a partir de la primavera. Pero se trasladan a casas de familiares o compran en supermercados para beber y cocinar, algo que se complicó con el estado de alarma y la restricción de movimientos.

Tras las reclamaciones, el Ayuntamiento solicitó a Aljarafesa la instalación de un grifo de agua potable a la entrada del sector, de manera excepcional durante el confinamiento. Está funcionando desde el 14 de marzo.

Los vecinos señalan que se forman colas en el mismo. El Ayuntamiento apunta que no ha sido lo habitual hasta ahora.

El Ayuntamiento sí que ha incluido las calles de la urbanización en las rutas de desinfección que se han organizado en el municipio por la pandemia. Se ha desinfectado en cuatro ocasiones.

Una PNL aprobada en el Parlamento pendiente de concreción

Ante la imposibilidad económica y legal de que el Consistorio ejecute la urbanización que falta, la alcaldesa de Almensilla, Agripina Cabello (PSOE), remitió el miércoles 13 de mayo otra carta a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, en la que recuerda la Proposición No de Ley (PNL) que se aprobó en el Parlamento en febrero, a iniciativa de Adelante pero con el apoyo de todos los grupos, incluidos los del Ejecutivo andaluz.

Es "una declaración de intenciones" a la que hay que dar forma para sacar a esta urbanización de la situación en la que se encuentra, teniendo en cuenta el volumen de vecinos afectados, la situación en la que se encuentra la zona y el hecho de que les han robado. El proceso judicial va lento y más ahora..

Cabello recuerda que la idea era que la Junta asumiera y ejecutara las obras, con algún procedimiento legal, aunque el coste se les repercutiera a los vecinos teniendo en cuenta que se trata de una zona privada y que no puede ser de otra manera. El Ayuntamiento está dispuesto a colaborar.

Pero asegura que no ha habido respuesta a las cinco peticiones de reunión que, desde enero, ha hecho a la Consejería para abordar el asunto.

La alcaldesa recuerda que en la PNL se recogía que se daría una solución al sector "en el plazo de seis meses". Con el estado de alarma, un hecho "imprevisible", todos los plazos están suspendidos.

Pero recalca que los vecinos del sector F "están sufriendo de manera extrema las dificultades de vivir en confinamiento en una zona de precaria infraestructura" y que "se vuelve una situación insufrible".

Por ello, PIDE información sobre el "plan de acción a llevar en el Sector F de Almensilla" que puedan trasladar a los afectados y una reunión, aunque ahora tenga que ser "telemática".