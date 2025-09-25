Golpe al robo de aceitunas en Sevilla: ocho implicados y 30.000 kilos incautados en una gran operación de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha desarrollado varios dispositivos de control y prevención que han permitido la detención de dos personas en el Aljarafe sevillano y la investigación de otras seis por el hurto de maquinaria agrícola y de aceitunas de las variedades gordal y manzanilla, además de la inmovilización de 30.000 kilos de aceitunas.

Estas actuaciones se enmarcan en los operativos especiales de la campaña de recolección, que refuerzan la coordinación entre distintas unidades de la Guardia Civil, los servicios de Guardería de Campo y los agricultores, con el objetivo de frenar los robos en fincas de olivar.

El primer operativo se llevó a cabo a inicios de septiembre, antes del comienzo de la campaña, tras detectarse una compraventa fraudulenta en Aznalcázar. Mediante una estafa bancaria, los autores adquirieron diez vareadoras y diversa maquinaria agrícola valorada en 18.000 euros que iba a utilizarse para la recolección en la Vega del Guadalquivir. Los investigadores localizaron a los implicados en Cantillana, procediendo a la detención de dos personas y a la investigación de otras tres, que emplearon documentos personales falsos.

Inmovilizadas 30 toneladas de aceitunas en el Aljarafe / Guardia Civil

En otra operación paralela, el Equipo ROCA, con apoyo de Unidades de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Sanlúcar la Mayor, desplegó varios dispositivos de vigilancia coincidiendo con el inicio de la recolección de aceituna de mesa. Gracias a la colaboración de agricultores y guardas rurales, se interceptó a seis individuos que intentaban sustraer aceitunas en fincas de Espartinas, Almensilla, Bormujos y Benacazón. En algunos casos, los sospechosos fueron sorprendidos durante la huida, recuperándose la aceituna robada y devolviéndose a sus propietarios.

Posteriormente, se realizaron inspecciones en puestos de compra en el Aljarafe para controlar la trazabilidad del producto. En esta fase, se inmovilizaron 30.000 kilos de aceitunas en establecimientos de Pilas y Sanlúcar la Mayor, cuyos responsables carecían del Documento de Acompañamiento de Transporte (DAT), lo que constituye una infracción grave a la Ley de Calidad Alimentaria. Las correspondientes denuncias administrativas fueron remitidas a la Oficina Comarcal Agraria (OCA).

La Guardia Civil ha anunciado que mantendrá los controles y la estrecha cooperación con agricultores y guardas rurales para prevenir nuevos robos y evitar la comercialización fraudulenta de aceitunas durante toda la campaña. Estos dispositivos continuarán activos mientras dure la recolección para garantizar la seguridad en el campo sevillano.