La ONCE reparte 350.000 euros en Bormujos

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE celebrado este martes dejó un reparto de 350.000 euros en Bormujos, donde se vendieron diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno. El responsable de distribuir la fortuna fue Juan Jesús Melero, vendedor de la organización desde hace dos años, quien comercializó los boletos ganadores en la céntrica avenida Aljarafe del municipio.

La zona donde se vendieron los cupones premiados es una de las más concurridas de Bormujos, concentrando numerosos bares y establecimientos comerciales que frecuentan los vecinos de la localidad. Melero, que habitualmente realiza su ruta de venta por este área, fue recibido con aplausos y felicitaciones tras conocerse la noticia del premio repartido entre sus clientes habituales.

"En el primer bar que he entrado esta mañana, nada más entrar, han empezado a tocarme las palmas", comentó el vendedor visiblemente emocionado por haber llevado la suerte a sus vecinos. El agente comercial expresó su satisfacción por el impacto positivo del premio: "Se siente mucha alegría. Al menos es una buena noticia en medio de tanta guerra. Me siento muy feliz y muy contento de hacer la vida más fácil a la gente", afirmó entre las primeras felicitaciones recibidas durante la jornada.

Distribución de premios en otras localidades andaluzas

El sorteo de este martes 3 de marzo, que estuvo dedicado a Móstoles como Ciudad Europea del Deporte 2026, no solo benefició a Bormujos. Otras localidades andaluzas también resultaron agraciadas con la fortuna del Cupón Diario. Concretamente, Córdoba y Chiclana de la Frontera, en la provincia de Cádiz, recibieron sendos premios de 35.000 euros respectivamente.

Además de Andalucía, el sorteo llevó premios a otras comunidades autónomas. Extremadura y Cataluña fueron los destinos donde se distribuyeron el resto de los cupones premiados de esta edición, extendiendo así la alegría por diferentes puntos de la geografía española. Esta distribución geográfica refleja el alcance nacional de los productos de lotería social que comercializa la ONCE.

Estructura de premios del Cupón Diario

El Cupón Diario de la ONCE presenta una estructura de premios diversificada que permite múltiples oportunidades de ganar. El premio principal asciende a 500.000 euros para el número completo junto con la serie coincidente. Adicionalmente, se reparten 49 premios de 35.000 euros para quienes acierten las cinco cifras del número premiado, categoría en la que se encuadran los ganadores de Bormujos.

La estructura de premios continúa con 450 premios de 250 euros destinados a los cupones que coincidan en las cuatro primeras cifras del número ganador, y otros 450 premios de idéntica cuantía para las cuatro últimas cifras. En la categoría de tres cifras acertadas, ya sean las tres últimas o las tres primeras, se distribuyen 9.000 premios de 25 euros cada uno.

Los premios de menor cuantía incluyen reintegros de 6 euros para dos cifras coincidentes, tanto al principio como al final del número premiado. Finalmente, se devuelven 2 euros a todos los cupones cuya primera o última cifra coincida con el número ganador, garantizando así que un amplio número de participantes pueda recuperar parte de su inversión.