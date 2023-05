Cinco técnicos de instalaciones deportivas en Mairena de Aljarafe denuncian problemas con el cobro de las nóminas

Cinco empleados de la empresa Ingemont que realizan labores de mantenimiento en el Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana de Mairena del Aljarafe denuncian problemas con el cobro de las nóminas de los últimos tres meses. Término que, según han dicho a este medio fuentes cercanas a los trabajadores, empeorará a partir de este mes de mayo cuando la empresa ya les habría comunicado que "dejará de pagarles".

"En los meses anteriores logramos llegar a un acuerdo in extremis y nos pagaron, primero el día 10 y, el mes siguiente, el 18. Pero este mes la empresa ya nos ha comunicado que no nos va a pagar", indican los trabajadores. La razón, según los mismos testimonios, estaría detrás de "un contrato deficitario". "El problema estaría en que el Ayuntamiento no les estaría pasando el dinero por sus servicios a la subcontrata porque las facturas no estarían dentro de los límites marcados, es decir, serían más elevadas de lo que tienen acordado y llevan así tres meses", explican.

El Ayuntamiento, por su parte, asegura estar "trabajando" para mediar en este conflicto. Delante del Pleno municipal, el alcalde, Antonio Conde, se refirió a este asunto en la sesión del pasado viernes, donde se comprometió, en caso de que fuera necesario, a rescindir el contrato con la empresa si no aclara cual es su situación para/con los trabajadores.

"Hemos emplazado a la empresa a un plazo de diez días para que nos responda a este requerimiento y, si no nos contesta en el sentido claro y evidente, vamos a resolver el contrato y sacar una nueva licitación. Lo que no va a encontrar Ingemont en nosotros es que ningún atisbo de duda de que el salario de los trabajadores está antes que establecer ninguna conversación más con este Ayuntamiento. O se resuelve ese tema antes o no vamos a resolver de manera amigable ningún marco, con lo que procederíamos a resolver el contrato y, ya, los requerimientos judiciales que los haga después quien proceda", afirma rotundo el primer edil en unas declaraciones que se pueden ver en el canal municipal de Youtube.

Sobre el cobro de las nóminas de los trabajadores mientras se resuelve el conflicto, Conde asegura que está "estudiando la manera técnica valorar el marco de intervención del Ayuntamiento". "Emplazamos a ir de manera conjunta al Sercla o cualquier otro organismo jurídico que requiera", defendió el alcalde en el Pleno.

"Que tengan tranquilidad los trabajadores que su alcalde va a estar con ellos en el esfuerzo y en la pancarta y, por supuesto, en la solicitud de que la empresa cumpla con los requisitos, con el esfuerzo que a ellos también se les pide en su trabajo cotidiano", concluye.