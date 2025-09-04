En el marco de la operación Alxaraf Gancho, la Guardia Civil ha detenido a una pareja de vecinos de Sanlúcar la Mayor por la comisión de robos continuados en viviendas y explotaciones agrícolas en esa localidad y en Albaida del Aljarafe. Los autores, tras realizar vigilancias previas en las viviendas seleccionadas, aprovechaban la ausencia de sus moradores mientras disfrutaban en sus respectivas fiestas locales para acceder al interior y sustraer objetos de valor.

Esta operación comenzó a principios del mes de agosto, enmarcada dentro de los servicios prestados en evitación de la comisión de delitos contra el patrimonio en viviendas y segundas residencias situadas en zonas aisladas y terrenos agrícolas. Los investigadores tuvieron conocimiento de la tentativa de un robo en la periferia de la localidad de Olivares en el transcurso de sus fiestas patronales.

Gracias a la colaboración ciudadana y la información de Policía Local de Albaida del Aljarafe, se logró información sobre la descripción de una pareja (hombre-mujer) sospechosa de cometer los robos.

Tras la recopilación de indicios, se estableció un operativo conjunto con Policía Local de la localidad de Sanlúcar la Mayor, logrando detener a ambos autores de los robos cuando se disponían a trasladar para su venta un remolque agrícola sustraído días antes en la localidad de Albaida del Aljarafe.

Como resultado de la operación, se han podido esclarecer varios delitos contra la propiedad, así como recuperarse varios objetos sustraídos, entre ellos el remolque agrícola, ya devueltos a sus propietarios, procediéndose a la puesta a disposición judicial de los dos detenidos.

La operación ha sido llevada a cabo por componentes del Equipo Roca de la Guardia Civil de Sanlúcar la Mayor en conjunto con las Policías Locales de Albaida del Aljarafe y de Sanlúcar La Mayor, participando de manera activa y eficaz tanto en la identificación de los implicados como en la posterior detención de los mismos.