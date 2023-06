El Sindicato Médico llama de nuevo a la movilización en la Atención Primaria

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) realizó este lunes un nuevo llamamiento a la movilización de los facultativos de Atención Primaria. Tras el anuncio de la firma de un pacto entre la Administración y el resto de organizaciones sindicales y que, en su opinión, "deja fuera de las mejoras al colectivo facultativo", el SMA ha decidido retomar las movilizaciones.

El sindicato se manifestará el 14 de junio en Sevilla, desde el Palacio de San Telmo hasta la sede del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y llevarán a cabo concentraciones de 15 minutos en la puerta de los Centros de Salud, todos los miércoles.

El SMA realiza un llamamiento a todos los facultativos de Atención Primaria "para que todos los miércoles entre las 11:00 y las 11:15 horas se concentren en las puertas de sus Centros de Salud y durante ese tiempo mantengan sus ordenadores con la sesión cerrada y apagados".

Según explicaron desde el SMA, "la situación no puede ser más dantesca, ya que nos enfrentamos a un serio problema en la Sanidad andaluza, condicionado casi en su totalidad por la falta de facultativos, y, sin embargo, la Administración autonómica ha llegado a un acuerdo con organizaciones sindicales que apenas tienen representación entre el colectivo médico".

"La negociación del pacto ha sido lamentable, incluyendo a última hora un segundo acuerdo sobre la carrera profesional y vinculándolo al de Atención Primaria como una forma de presión muy poco ética y a todas luces malintencionada", han dicho desde el Sindicato Médico Andaluz.

Por otro lado, el Sindicato Médico señaló que "el pacto aún no ha sido firmado y publicado en BOJA y la Junta de Andalucía ya ha comunicado que se crean mesas de seguimiento de este pacto y que el SMA no podrá asistir a ellas". A esto se suma que "sigue sin retirarse la orden de tarificación en las que se abría la puerta a la derivación de pacientes de Atención Primaria al ámbito privado". "Seguimos sin recibir ninguna propuesta para la más que justificada subida del complemento por dificultad, responsabilidad y penosidad, el FRP de 2023". Sin embargo, "se ha anunciado más de 1.000 contrataciones que afectan en su totalidad a otras categorías y, en definitiva, no existe ninguna voluntad por parte de la Administración de llegar a un acuerdo con el colectivo médico que pueda desembocar en un pacto realista y eficiente para mejorar la Atención Primaria andaluza", han alertado los facultativos andaluces.