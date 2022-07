Andalucía pide una Selectividad única en España ante el nuevo modelo del Gobierno

Andalucía ha defendido el cambio de modelo que establezca una prueba de acceso a la universidad única en todas las comunidades autónomas "como garantía de equidad e igualdad de oportunidades" para todo el alumnado en España. Así lo ha manifestado Patricia del Pozo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, al término de la reunión telemática específica que sobre la Evau (antigua Selectividad) ha tenido lugar este miércoles con el Ministerio de Educación y FP.

La consejera ha lamentado, en primer lugar, que “para una reunión sobre un tema tan sensible para la comunidad educativa, dado el impacto que tiene en el futuro de los estudiantes, el ministerio haya enviado a las comunidades la documentación con una propuesta ya cerrada media hora antes del inicio y que lo hayamos conocido primero por un medio de comunicación. No nos parecen las formas”, por lo que duda de que "haya una voluntad real de escuchar a las comunidades, de que haya un debate y una reflexión seria, con comisiones técnicas previas, y que podamos abordar esta disfunción evidente y lograr un consenso”. Ha recordado que Andalucía tiene el sistema educativo más grande de España, con más de 1,7 millones de estudiantes, más de 135.000 de ellos en Bachillerato.

"Si el currículo de Bachillerato es en gran parte homogéneo en todo el territorio y la matriculación universitaria funciona como un distrito único en todo el país, no tiene sentido que haya 17 pruebas distintas para acceder a la universidad", ha añadido Del Pozo, quien ha subrayado que "España es uno de los pocos países europeos donde no hay una prueba común de acceso".

Menos memoria y más competencias

"No entendemos que el ministerio reconozca que hay preocupación con los desequilibrios territoriales entre comunidades pero que la solución sea sólo una evaluación menos memorística y más competencial", ha aseverado. “La reflexión que hacemos es que esta propuesta ahonda en un modelo, el de la Lomloe, que no compartimos porque no resuelve los problemas más importantes de la educación y camina en sentido contrario a la cultura del esfuerzo y a la excelencia educativa”.

Patricia del Pozo, en su primera intervención en la Conferencia Sectorial de Educación como nueva consejera de Desarrollo Educativo y FP del Gobierno andaluz, ha expresado también a la ministra Pilar Alegría toda su disposición y voluntad de colaboración leal para conseguir que Andalucía y España disfruten de una educación de calidad y excelencia sin dejar a ningún estudiante atrás.