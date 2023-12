Por Andalucía esquiva, por ahora, la ruptura entre Sumar y Podemos

La ruptura entre Sumar y Podemos que cristalizó en la tarde del martes con el abandono de éstos últimos de la coalición con la que se presentaron a las elecciones generales y su integración en el Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados, pasa de largo, al menos de momento, en Por Andalucía. Según ha podido conocer este periódico, la autonomía que la dirección nacional deja a las distintas federaciones regionales y el escaso control que ejerce sobre ellas, es la baza a la que se aferran los responsables de la coalición en la comunidad autónoma para no abrir una ruptura de consecuencias imprevisibles.

“No vemos ninguna señal para que lo de Madrid se traslade a Andalucía. De todas formas serían ellos los que tendrían que explicar los motivos si ese supuesto ocurriera. Pero en este momento no lo vemos probable”, señalan las mismas fuentes.

No obstante, las señales de preocupación tardarán en disiparse. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que entre los cinco diputados que han abandonado la coalición en la que se integraban –Ione Belarra, Lilith Vertsrynge, Javier Sánchez Serna, Noemí Santana y Martina Velarde– ésta última es secretaria general de Podemos en Andalucía y fue elegida en las pasadas elecciones generales por la provincia de Granada.

Velarde, que se presentó en los comicios del 19 (tanto en abril como en noviembre cuando se repitieron), sustituyó en el cargo a Teresa Rodríguez cuando abandonó Podemos por discrepancias con la dirección nacional y fue expulsada del grupo en el Parlamento andaluz. Éste asunto, tal y como informó este periódico, ha terminado en los tribunales de lo contencioso. La posición de Velarde ante esta ruptura sería, pues, la de romper con Sumar en Madrid y la de permanecer junto a ella en Sevilla, algo complicado de explicar ante ambas instituciones.

También está el hecho de que tres de los cinco parlamentarios andaluces que forman la coalición Por Andalucía, pertenecen a Podemos. Se trata de Juan Antonio Delgado, elegido por Cádiz; Alejandra Durán, por Granada y José Manuel López Jurado en representación de Córdoba. Junto a ellos, el grupo lo integran Esperanza Gómez, de Más País e Inma Nieto, la portavoz del grupo y que proviene de Izquierda Unida en la provincia de Cádiz.

En el caso “poco probable” tal y como insisten las fuentes consultadas por este periódico, de producirse el abandono de los tres integrantes de Podemos en el Parlamento andaluz, éstos serían considerados según el reglamento de la Cámara andaluza, como “diputado no adscrito” (artículo 24) y se integrarían en el Grupo Mixto de la Cámara en el que ya están los dos de Adelante, José Ignacio García y María Isabel Mora. Se plantearía entonces el futuro de las dos parlamentarias que quedarían en Por Andalucía, Inma Nieto y Esperanza Gómez, que incumplirían el primero de los requisitos para formar un grupo propio, es decir, el tener al menos cinco diputados como integrantes (artículo 20).

El nacimiento de Por Andalucía es uno de los más melodramáticos que se recuerdan en la política andaluza. Después de la ruptura con el grupo de Teresa Rodríguez y la recomposición parlamentaria que ello supuso comienzan las negociaciones entre Izquierda Unida y los anticapitalistas, dirigidos respectivamente por Toni Valero (actual nuevo coordinador de Izquierda Unida en Andalucía donde sustituyó a Antonio Maíllo) y Martina Velarde.

En diciembre del año 2021 se forma la coalición Andaluces Levantaos, formada por un conglomerado de partidos entre los que destacaban Más País, Equo y Andalucía Por Sí, que pensaba presentarse a las elecciones autonómicas. Después de un proceso que amenazó varias veces con romperse, se llegó a un acuerdo con Podemos para la constitución de una lista única que acabaría con el castigo electoral que propiciaba la dispersión del voto de la izquierda.

Todo parecía encaminado a una candidatura sólida, pero Podemos Andalucía trató de imponer a sus candidatos ya que así se había decidido en una consulta a su militancia y dado el peso que ellos consideraban que tenían en la coalición. Apenas horas antes de cerrarse el plazo para la inscripción en las elecciones andaluzas que Juanma moreno había convocado para el 19 de junio del año pasado, se anunció el acuerdo definitivo. No obstante, las firmas de Podemos no llegaron a tiempo a la Junta Electoral, lo que impidió que el logo de la formación morada no aparecía en las papeletas electorales y sus candidatos serían considerados como independientes.

Reacción de Adelante

Sobre la posición de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, publicaba en su perfil de la red social X (antes Twitter) un durísimo hilo en el que calificaba la salida de Podemos como “tomar de la propia medicina”.Según la dirigente que abandonó la primera línea de la política al finalizar el periodo de sesiones el año pasado y se incorporó a su plaza de profesora en enero de este año, “Podemos sufre el mismo maltrato que nos infligían a cualquiera con principios más allá del seguidismo, incluyendo los fichajes estrella, las zancadillas, las humillaciones y el ninguneo público y privado”.

Tomar de la propia medicina. Podemos sufriendo el mismo maltrato que nos infringían a cualquiera con principios más allá del seguidismo. Incluyendo los fichajes estrella, las zancadillas, las humillaciones y el ninguneo público y privado. — Teresa Rodríguez 🇵🇸 ۞ (@TeresaRodr_) December 6, 2023

Rodríguez continúa recordando que “quienes nos acusaron falsa y machaconamente de entristas y de trásfugas y nos pusieron en lo redondo de la calle con el apoyo necesario de la extrema derecha, desvelando claramente, ellos sí, su operación de entrismo y trasfuguismo en Sumar”.

El mensaje finaliza con el reconocimiento de que esa ruptura entre ambas formaciones “no me alegra, me alivia” y también reparte a la coalición de la que se separan, a la que considera “el rabo del perro con sede central dentro dela cartera de la vicepresidenta y dispuesto a pasar con el coche por encima del cuerpo muerto de podemos para agrandar a Sánchez. Parecía una fiesta de cumpleaños y resultó ser el pasaje del terror”.