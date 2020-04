Andalucía registra su primera jornada sin ingresos en UCI por coronavirus

Andalucía registra su primer día sin nuevos ingresos en UCI desde que estalló la pandemia de coronavirus en la comunidad. Fue el 13 de abril cuando el número fue inferior a diez por primera vez. Después, los aumentos fueron muy bajos, pero hasta ahora no se había notificado un día sin ningún nuevo paciente en cuidados intensivos.

La ausencia de internamientos en UCI coincide con el segundo día consecutivo en el que se alcanza el menor número de ingresos hospitalarios. Ayer fueron 33, un 0,57% más, por lo que es el menor incremento de la serie tanto a nivel absoluto como relativo. En total han pasado por los hospitales 5.748 personas, de las cuales 716 han pasado por las unidades de cuidados intensivos.

También es el día con menos nuevos contagios notificados tras una prueba PCR, con sólo 71, un 0,6% más. En total han contraído la enfermedad asociada al SARS-CoV-2 11.774 personas en Andalucía, de los cuales se han curado 4.741. Ayer se alcanzó el récord absoluto de pacientes que han superado la enfermedad en 24 horas, con 446, un 10% más que en la jornada anterior.

El Ministerio de Sanidad no ha ofrecido los datos de nuevos contagios procedentes de los test rápidos. Como ha explicado el propio Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, no indican el momento del contagio, razón por la cual no los toman en cuenta en la evolución de la epidemia en Andalucía. Sin tenerlos en cuenta, la incidencia acumulada de nuevos casos en los últimos 14 días es de 21,01 infectados por 100.000 habitantes, por lo que Andalucía es la comunidad menos afectada tras Murcia y Canarias, además de las ciudades autónomas

El ritmo de nuevos fallecimientos vuelve a ralentizarse por cuarto día consecutivo. Ayer murieron 14 personas como consecuencia del Covid-19, un 1,23% más. Es prácticamente la mitad de los decesos registrados el pasado domingo en la comunidad. En total han perdido la vida 1.145 personas en Andalucía.