Andalucía vuelve al riesgo medio: ¿Por qué han subido los contagios a pesar de la vacuna?

La vacunación masiva frente al Covid-19 es la principal herramienta de Salud Pública, unida al uso de las mascarillas y a la distancia social. Este arsenal de protección frente al SARS-CoV-II no impide que la curva que dibujan las infecciones vuelva a subir de manera inquietante. Son diversos los factores que acrecientan los contagios, y con ellos, la tasa de incidencia de la infección. Destaca la persistencia de grupos de población no vacunados; la aparición de variantes; y la eficacia de la vacuna.

Expertos vienen advirtiendo, desde hace semanas, que la próxima ola pandémica será la epidemia Covid de los no vacunados, al advertir de bolsas de población que, por diversas, razones aún no han accedido a este escudo antiCovid. Se estima que en torno al 60% de los enfermos que precisan ingreso hospitalario a causa del Covid-19 no están vacunados. El resto, en torno al 40% de los hospitalizados sufren situaciones de salud delicadas que el coronavirus ha agravado.

Pero la negativa a la vacunación de una parte de la población no es la única razón del nuevo aumento de los casos Covid. Según las últimas cifras del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en Andalucía el 92,8% de la población mayor de doce años ha recibido una dosis de la vacuna; y hasta el 91,3% ha recibido la pauta completa. Son cifras muy elevadas en cuanto a la cobertura vacunal frente al Covid. Muchas personas vacunadas contraen la enfermedad.

La eficacia de las vacunas frente al contagio no alcanza al 100%. La protección que permite la vacuna se calcula en torno al 95% ante un posible contagio.

No obstante, la primera generación de vacunas Covid han logrado evitar, con una eficacia que sí roza el 100%, las formas más graves de la enfermedad; y por tanto, los ingresos hospitalarios.

El último balance Covid en Andalucía

Según los datos publicados este miércoles por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), la comunidad ha registrado durante las últimas 24 horas 564 nuevos casos de contagios por SARS-CoV-2 -77 más que los notificados este pasado martes-, mientras que en el mismo periodo de tiempo se han contabilizado cuatro muertos por Covid-19 -los mismos que en la jornada anterior y elevando el total de víctimas desde el inicio de la pandemia hasta las 11.381-.

Preocupante es también la cifra que arroja la tasa de incidencia acumulada de contagios durante los últimos 14 días, que desde ayer ha subido 3,38 puntos y se sitúa en 52,30 casos por cada 100.000 habitantes, lo que, de facto, vuelve a situar a la región en nivel de riesgo medio según los parámetros actuales.

Presión asistencial

Según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias sobre la situación actual en los centros sanitarios de la comunidad, este miércoles hay 194 pacientes con Covid-19 ingresados en hospitales andaluces -ocho menos que este pasado martes-, de los cuales 35 reciben tratamiento en una Unidad de Cuidados Intensivos -cuatro más que en la jornada anterior-.

Por provincias, la situación es la siguiente: Almería (16 hospitalizaciones, seis en UCI); Cádiz (siete hospitalizaciones, dos en UCI); Córdoba (18 hospitalizaciones, dos en UCI); Granada (21 hospitalizaciones, cuatro en UCI); Huelva (nueve hospitalizaciones, ninguna en UCI); Jaén (19 hospitalizaciones, tres en UCI); Málaga (73 hospitalizaciones, 15 en UCI) y Sevilla (31 hospitalizaciones, tres en UCI).