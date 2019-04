Bendodo anuncia "cheques mamás" y mira con escepticismo la ley de Memoria para ganarse a Vox

La Junta ha encargado la redacción del anteproyecto de una ley de ayudas a las familias que incluye el pago de "becas mamás" para mujeres embarazadas que "tengan niños o que tengan dificultades para continuar con sus embarazos". El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, no ha querido dar más detalles este martes sobre esta ley que obedece a uno de los acuerdos suscritos con Vox para la investidura de Juanma Moreno.

En cada rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, a Bendodo le toca el doble papel de demostrar que las relaciones con sus socios de Ciudadanos son magníficas y que cumplirá sus compromisos con Vox. Este martes le ha tocado defender, en parte, la ley de Memoria Histórica y Democrática y su superación por una de Concordia, porque, en su opinión, la actual es de parte. Lo que sí ha hecho de este Gobierno son las declaraciones del Papa sobre la búsqueda de los cadáveres de represaliados de la Guerra Civil.

El Gobierno hace suya la posición del Papa sobre las fosas de los represaliados de la Guerra Civil

Bendodo no ha querido dar detalles sobre esta ley de protección de la maternidad, pero en una nota que sí se ha entregado, posteriormente, a los periodistas se especifica que también se adoptarán medidas contra el "mobbing maternal" para prevenir " el acoso laboral a las madres y a las embarazadas ". "El texto tendrá el doble objetivo de proteger a las madres y al recién nacido en su salud y asegurar el empleo", se explica en la nota.

El nuevo Gobierno divide sus políticas de ayudas a las familias entre dos consejerías, la de Educación, que es de Ciudadanos, y la de Salud, que es la del PP. Este martes le tocaba el turno al consejero de Educación, Javier Imbroda, que ha anunciado que la educación será gratuita de cero a tres años en el curso de 2023 a 2024 y se implementará de modo gradual. Pero Bendodo ha deslizado en la misma rueda de prensa la ley de familias de Salud, la que incluirá las "becas mamás" .

Imbroda, sobre la ley de Memoria: "A mí me gustaría que los escolares leyesen a Chaves Nogales"

La ley del PP desplegará ayudas de emergencia social a embarazadas que no deseen abortar, ayuda a domicilio para partos múltilples y teleasistencia en caso de embarazos de riesgo. En la actualidad, el 45% de las familias no paga nada por escolarizar a estos pequeños; el 43% abona una cantidad, y el 12% corre con todo. Otra de las novedades es que la Junta aumentará el dinero que paga a las empresas por plaza, que es en la actualidad de 278,8 euros. Es una cifra congelada desde hace 10 años.

El Gobierno andaluz mantendrá la ley de Memoria en tanto no se apruebe la de Concordia, pero no está seguro que el Presupuesto contenga una partida para estas búsquedas. La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, había asegurado que sí. El papa Francisco concedió una entrevista a La Sexta y que se emitió el domingo pasado, en el que mostraba su asombró por el hecho de que en España aún hubiese fosas comunes de represaliados de la Guerra Civil. Deben estar, defendió el Papa, individualizados e identificados. Este es el sentido de la ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, a la que Vox se opone y busca su derogación.

Bendodo, en este equilibrio pretendido, ha mostrado cierto rechazo a la ley actual porque entiende que es de una parte, de ahí que desee la aprobación del texto de concordia. Lo que no ha sabido responder el consejero de Presidencia es si el Presupuesto de 2019 y de 2020 contarán con un apartado para estas exhumaciones, tal como obliga la ley.

Este es el punto más conflictivo, porque Vox no aprobará el proyecto de Presupuestos si se destina dinero al desarrollo de los objetivos de la memoria. El consejero de Educación, Javier Imbroda, no ha sabido responder si en los colegios andaluces se celebrará el Día de la Memoria, que es el 14 de junio, fecha de la aprobación de la ley. "A mi me gustaría que los escolares andaluces leyeran a Chaves Nogales", es la respuesta que ha dado, en referencia al periodista sevillano exiliado en Inglaterra por su adscripción repúblicana y crítico con los desmanes violentos en los dos bandos del la Guerra Civil.