El abono 'imposible' para viajar en autobús

La gestión de las bonificaciones en el transporte por carretera de media y larga distancia para viajeros habituales depende de las empresas concesionarias, lo cual provoca desigualdades en el acceso a las ayudas. Algunas empresas facilitan la reserva y adquisición de títulos de viaje gratuitos a través de la página web o app, mientras que otras firmas, no contemplan esta opción.

Según informa la página web del Ministerio de Transportes, los usuarios pueden obtener los billetes gratuitos para viajes, entre comunidades autónomas, "a través de los canales habituales de comercialización de cada una de las empresas concesionarias".

Sin posibilidad de reservar

El problema para muchos usuarios reside en las dificultades para reservar y adquirir un título de viaje bonificado en algunas rutas, como es el caso de la línea de autobús que une Madrid con Málaga y Algeciras: Los usuarios no tienen opción de reservar plaza bonificada ni tampoco pueden adquirir el billete por internet.

Para viajar de Madrid a Málaga en bus, el viajero que quiera optar a la ayuda tiene que dirigirse a la estación de autobuses y comprar el billete en ventanilla poco antes de la hora de salida del bus, lo cual impide a los viajeros habituales beneficiarse, en términos prácticos, de la gratuidad.

La concesionaria de esta ruta Madrid-Málaga-Algeciras, Interbús, explicó a la edición digital de este periódico que están trabajando para que los usuarios puedan reservar y adquirir títulos de viaje a través de la página web, pero de momento la única opción para estos viajeros es acudir a la taquilla minutos antes de la hora de salida, sin posibilidad de reservar plaza. Estas condiciones es motivo de queja y de reclamación.

"Nos quitan opciones para viajar"

Es el caso de Pedro Pablo de Santiago: "Según me comentó la trabajadora de la empresa, podía obtener la bonificación pagando la fianza de 50 euros, pero los billetes para cada uno de los trayectos individuales debía adquirirlos el mismo día que quisiera viajar y en la taquilla de las estaciones. Esto imposibilita prácticamente que yo, y cualquier otro malagueño residente en Madrid, pueda hacer uso de la bonificación aunque pagara la fianza, ya que me obligaría a ir presencialmente a la estación el mismo día que quisiera viajar, quedándome casi con toda seguridad sin plaza, ya que las plazas en los autobuses suelen acabarse con varios días de antelación, sobre todo los viernes".

Además, las taquillas para adquirir billetes cierran los fines de semana, por lo que, a efectos prácticos, no se podría utilizar la bonificación en los trayectos de sábados y domingos.

A su reclamación, la empresa contesta: "la organización habilita la comercialización de los abonos multiviaje con los recursos que dispone antes del 01 de febrero de 2023, siendo este canal de venta, actualmente, las taquillas propias de la organización en su horario habitual para trayectos en el mismo día de la adquisición del billete". Interurbana de Autobuses, Interbús, añade que "continúa trabajando para aumentar el alcance de venta de este tipo de abonos multiviaje con el fin de mejorar la satisfacción de nuestros usuarios".

"Estas condiciones de Interbús nos impide a los viajeros habituales de esta ruta, que es la única que une Madrid con Málaga, beneficiarnos de las ayudas a las que sí tienen acceso usuarios en otras rutas".

Estas son las rutas bonificadas

Rutas de autobús interurbanos de titularidad estatal con conexión Andalucía, que van a aplicar los descuentos:

Murcia- Sevilla por Granada con hijuelas

por con hijuelas Madrid- Granad a-Almuñécar

a-Almuñécar Madrid- Jaén con hijuelas

con hijuelas Sevilla y Málaga a Montgat y Manresa, con hijuelas

a Montgat y Manresa, con hijuelas Sevilla -Salamanca-Irún

-Salamanca-Irún Puente Genave ( Jaén )- Albacete

)- Albacete Ferrol- Algeciras

Madrid- Sevilla -Ayamonte (Huelva)

-Ayamonte (Huelva) Madrid-Córdoba- San Fernando

Madrid- Almería

Ayamonte ( Huelva )-Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)

)-Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) Almería -Cartagena

-Cartagena Murcia- Almería

Madrid- Málaga -Algeciras (Cádiz)

-Algeciras (Cádiz) Irún (Guipúzcoa)- Algeciras (Cádiz)

(Cádiz) Jaén -Benidorm (Alicante)

-Benidorm (Alicante) Mérida (Badajoz)- Sevilla

Badajoz- Sevilla

Badajoz-Córdoba con Hijuelas

Todas las rutas bonificadas se pueden consultar en la página web del Ministerio de Transportes y Movilidad.

Cómo acceder a los billetes gratuitos

Estos títulos gratuitos destinados a viajeros habituales tendrán validez durante todo el año 2023 divididos en tres periodos:

Entre el 1 de febrero de 2023 y el 30 de abril de 2023.Entre el 1 de mayo de 2023 y el 31 de agosto de 2023.Entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.

Los usuarios que quieran comprar estos billetes los podrán obtener con antelación a la fecha de inicio de validez y durante todo el periodo de vigencia a través de los canales habituales de comercialización de cada una de las empresas concesionarias quienes facilitarán al usuario un código único para ese título multiviaje del trayecto recurrente. Para la realización del viaje el usuario deberá obtener un billete que estará asociado al citado título.

La empresa concesionaria no podrá cargar gastos de gestión en la emisión de los títulos ni en la venta de billetes asociados a los mismos.

Los bonos gratuitos son válidos para trayectos entre distintas comunidades autónomas. Para una viaje dentro de una comunidad los usuarios disponen de los bonos regionales con 50% de descuento.

Fianzas

El usuario deberá pagar una fianza que será reembolsada si se alcanza la recurrencia requerida:

20 euros de fianza en trayectos con precio del billete hasta 5,00 euros.35 euros de fianza en trayectos con precio del billete entre 5,01 y 13,00 euros.50 euros de fianza en trayectos con precio del billete entre 13,01 y 25,00 euros.65 euros de fianza trayectos con precio del billete superior a 25,00 euros.

La empresa concesionaria será responsable del cumplimiento de las condiciones de creación, venta, utilización, devolución y uso adecuado de los títulos multiviaje.

Condiciones

La Resolución de la Secretaría de Estado establece que el título será personal e intransferible y para cada periodo de validez solo se permitirá la adquisición de un único título multiviaje por persona y origen y destino.

Además, no se podrá hacer más de un viaje de ida y vuelta por día, salvo que previamente se haya cancelado. Asimismo, el usuario no podrá comprar billetes para viajes consecutivos si no ha transcurrido, entre uno y otro viaje, al menos el triple del tiempo de la duración del viaje de ida.

Si el usuario no cancela un viaje formalizado y no realizado con una antelación mínima a 24 horas se considerará uso inadecuado, así como la utilización de un billete por una persona distinta a la titular.

Así, se procederá a la retirada e incautación de la fianza a los viajeros con uso inadecuado cuando se haya detectado por tres veces estas prácticas reconocidas como inadecuadas.