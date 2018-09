Ciudadanos rechaza volver al pacto de investidura pese a la supresión de los aforamientos

La ruptura del pacto de investidura entre PSOE y Ciudadanos es definitiva. El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de impulsar una reforma de la Constitución para suprimir a los aforamientos es insuficiente para que el partido naranja vuelva a apoyar al Gobierno de Susana Díaz. "Hay muchas más cuestiones pendientes que los socialistas no están dispuestos a cumplir", ha afirmado este lunes el presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Juan Marín, en declaraciones a los periodistas en el Parlamento.

Para Ciudadanos, Sánchez ha desautorizado a la presidenta andaluza al anunciar una reforma exprés de la Constitución en sólo 60 días. "Mientras que aquí Susana Díaz decía que en ocho meses no se podía poner en marcha la eliminación de los aforamientos en Andalucía", ha subrayado Marín, que ha señalado que la iniciativa del Ejecutivo central es un ejemplo de la "ruptura del matrimonio Sánchez-Díaz".

"Al final va a ser Sánchez el que va a arrastrar a Susana Díaz a eliminar los aforamientos", ha resaltado Juan Marín, una medida que en su opinión supone la "eliminación de privilegios de la clase política". En cualquier caso, Marín ha explicado que la ruptura del pacto de investidura en Andalucía no ha sido consecuencia exclusiva de que el PSOE-A no haya querido cumplir con la supresión de los aforamientos, sino que se contemplaba otros aspectos relacionados con la regeneración democrática que "Susana Díaz ha dicho que no está dispuesta a cumplir a pesar de que los firmó".

Como ejemplo, el portavoz de Ciudadanos se ha referido a la puesta en marcha de la oficina contra el fraude y la corrupción, la eliminación de las puertas giratorias en la administración o la reforma de la ley electoral en Andalucía. En ese sentido, Juan Marín ha criticado que el PSOE-A y el PP-A votaron en el pasado Pleno del Parlamento en "contra de que el voto de todos los andaluces valgan lo mismo".