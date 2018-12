El Ejido, epicentro del seísmo electoral andaluz

El Ejido es uno de los municipios más jóvenes del país, no sólo por el tirón demográfico, sino por el año en el que se fundó. Aunque el sentimiento de pueblo pujante e independiente se remonta a la década de los setenta, conforme se comenzaba a extender el mar de plástico, no sería hasta el 11 de septiembre de 1982 cuando lograría su autonomía jurídica y administrativa del municipio de Dalías. Era ya uno de los núcleos de la provincia con mayor auge económico por los ingresos de la superficie invernada que lo iban a convertir décadas después en la huerta de Europa y también por su potencial turístico con puerto deportivo y campos de golf en la urbanización de Almerimar. Tan reciente fue su creación que los ejidenses no figuran como tal en la primera de las votaciones del Parlamento de Andalucía el 23 de mayo de 1982.

Cuatro años más tarde podrían estrenarse como municipio en los comicios autonómicos de 1986 y, lejos de lo que pudiera parecer en el que hoy es bastión de Vox, los socialistas arrasaron en su cita con las urnas. Más del 47% de los votos, los mismos que acaparó el PP en los comicios de hace tres años y medio. Porque si bien hoy en El Ejido se ha cimentado un ecosistema político único, con la formación que lidera Santiago Abascal como la más apoyada en la jornada del domingo, el resto de su recorrido en los procesos electorales discurre en paralelo a la historia democrática del país con alternancia del bipartidismo y un primer alcalde de la UCDdel puedo prometer y prometo.

Los partidos UCD, PSOE, PAL y PP han estado al frente de las diez corporaciones municipales

Las siguientes dos corporaciones las presidió el PSOE con el histórico Juan Callejón Baena, que acabó siendo años después el delegado de la Junta en Almería, y a partir de 1991 quedó en manos de Juan Enciso, primero bajo las siglas del PP y después con las de una organización propia (el Partido de Almería), hasta que estalló la Operación Poniente por la que fue encarcelado en 2009 junto a otros 20 políticos, funcionarios y empresarios acusados de delitos de cohecho, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos, entre otros tantas fechorías que siguen pendiente de juicio. El relevo lo puso el PP con Francisco Góngora, actual regidor ejidense, que desde 2011 cuenta por victorias los comicios en sus distintos niveles.

Pero no fue así el 2D. El mapa de El Ejido se tiñó de verde y no sorprendió demasiado a sus vecinos. La alta presión migratoria del pueblo treintañero, según ha reconocido esta semana hasta el alcalde, ha venido propiciando un magma de indignación política ante la dejadez de las administraciones y esa desesperanza social crepitó en las calles y urnas el domingo. En Vox lo tenían claro. Un sondeo preelectoral les indicó que había un nicho de votantes en la zona y optaron por centrar la campaña en el Poniente. Y en las plazas y barrios del municipio cubierto por invernaderos, el que entró en el mapa de la infamia en febrero del año 2000 cuando la muerte de dos agricultores y una joven a manos de inmigrantes provocó una protesta masiva con ataques a las infraviviendas y comercios de la población africana, era más que una corazonada el resultado de las elecciones.

Pero sólo Vox lo llegó a intuir porque los espejos del poder estuvieron trucados hasta que comenzó la campaña y más de mil personas se congregaron en el primer acto público en los salones del restaurante El Edén.

Un sondeo previo de Vox en Almería alertó del nicho importante de votos y toda la campaña se centró en el Poniente

El PP tomó cartas en el asunto y plantó en la comarca a Xavier García Albiol, su discurso más contundente contra la migración irregular. Pero el ala izquierdista lleva años desconectada de sus paisanos y no imaginó la sangría electoral que sufrirían más allá del propio zarandeo por la fuerte pulsión de cambio en el conjunto de la provincia. En El Ejido viven casi 89.000 vecinos y un tercio, más de 25.000, son inmigrantes de hasta 94 nacionalidades. Los problemas de convivencia social e integración que repiten desde el consistorio a pesar de la negativa de organizaciones como Almería Acoge, así como la contradicción permanente entre lo que aporta y recibe en servicios y prestaciones esa mano de obra, que procede mayoritariamente de Marruecos, Rumanía y países subsaharianos, reabrieron hace meses el eterno debate sobre la conveniencia de “poner orden”.

Y lo ha ganado Vox. No sólo en El Ejido. Se han colocado como segunda o tercera fuerza política en una treintena de municipios de la provincia. En el Poniente y Níjar, zonas con más bolsas de población inmigrante, han contribuido también a este nuevo escenario político que el domingo abrió la puerta a nuevas ideas y posturas que responden a diferentes inquietudes sociales. La aritmética electoral no falla y el resultado en El Ejido es más una reacción nativista ligada a los cambios demográficos como la diversidad que a una tradición de votantes conservadores.

El PP no ganó unas elecciones autonómicas en esta localidad hasta 1990, una década después de la primera convocatoria del Parlamento de Andalucía. Desde entonces los populares han sido un rodillo que hicieron añicos el equilibro del bloque de derechas e izquierda. Con la fundación del PAL de Enciso, esta formación y la del PP llegaron a concentrar en las andaluzas de 2008 más del 70% del electorado. Pero nunca se ha dado pie en la localidad a ninguna opción más a la derecha, si bien Ciudadanos no ha dejado de crecer por el centro. Un mes después de los sucesos del año 2000, con las susceptibilidades a flor de piel y con organizaciones neofascistas buscando rédito, la sociedad ejidense acudió a votar a las autonómicas en el mismo sentido que lo había hecho con anterioridad.

El PP acaparó más papeletas que los demás partidos, nada menos que un 63% de votos, y zanjó cualquier incógnita sobe la posible radicalización de los electores. De hecho, en comicios andaluces Falange nunca llegó ni a cien sufragios y en los de marzo del año 2000 fueron sólo 33, un 0,14%, menos incluso que Unión Regionalista Almeriense (113).

Con la eclosión de los nuevos partidos la dispersión del voto ha tenido menor intensidad que en otras localidades almerienses, aunque el escenario era similar que en el resto. PP y PSOE en los primeros puestos del recuento y a continuación Cs, Podemos, IU e incluso UPyD. Los principales se alternaron en su momento por los vaivenes de la política, pero este pasado domingo se rompieron los esquemas previos. Vox irrumpió como la primera fuerza política de la localidad y ya busca candidato para primavera con unas municipales que van a permitir medir si la sublevación de amplias capas de la sociedad en su viraje hacia la derecha más oriental se queda en una buena jornada electoral o si su mensaje sigue ganando adeptos entre un electorado decepcionado con el bipartidismo al que no le faltan motivos para desconfiar. Mucho que ganar y poco que perder han podido encontrar en Vox, más allá de la antipatías irreflexivas hacia una inmigración que hizo posible el milagro almeriense.

El presidente de la Federación de Regantes y empresario agrícola José Antonio Fernández es uno de los que piensa que ha podido pesar más para sus vecinos que el Gobierno del PSOE negocie con independentistas que problemas de integración de los foráneos. Y hay quienes lo visten de cambio generacional y de hostilidad a la política. El terremoto electoral que se avecina tiene epicentro en El Ejido, el bastión de Vox.