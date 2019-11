El resultado de las pasadas elecciones generales del 10 de noviembre no ha dejado satisfecho a casi nadie. Según un sondeo realizado por Ipsos para este diario, el 74% de los encuestados están descontentos o muy insatisfechos con el panorama del Congreso, debido a que la incertidumbre que genera la dificultad de acuerdos para formar Gobierno. No obstante, también son mayorías quienes prefieren que no haya líneas rojas para formar un Ejecutivo a quienes optarían, ante ello, por otra repetición electoral.

Ipsos realizó el sondeo con 1.205 entrevistas entre el 21 y 22 de noviembre, cuando se conocía el preacuerdo de Gobierno entre el socialista Pedro Sánchez y el líder de Unidas Podemos (UP), Pablo Iglesias. También se había publicado la sentencia condenatoria del caso de los ERE.

El 42,4% de los entrevistados está de acuerdo con esta alianza entre PSOE y UP frente al 40% que la rechaza. El pacto se basa, en esta ocasión, en la entrada de ministros podemitas en un Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. Iglesias ocuparía una de las tres vicepresidencias, pero para ello necesitarán a otros partidos minoritarios, incluidos ERC.

Los votantes del PSOE, de Unidas Podemos y de Más País albergan pocas dudas sobre la bondad del acuerdo, si bien entre los socialistas hay un 27% que no lo ve claro. Son más favorables los encuestados cuanto más a la izquierda se sitúen sus preferencias. Ocurre lo mismo, pero en sentido contrario, entre los votantes de PP, Vox y Ciudadanos.

De cara a una negociación entre varios partidos, hay dos asuntos claros que el electorado en general prefiere que no sean abordados: el indulto a los presos catalanes y el referéndum de autodeterminación de Cataluña. Sólo los votantes de Unidas Podemos aceptarían esta consulta de independencia.

El Tribunal Supremo condenó a penas de prisión a los principales líderes del procés, entre ellos a quien es el líder de ERC, Oriol Junqueras. Un 46,1% se manifiesta en contra de que este tema sea abordado en el diálogo. El otro asunto que genera rechazo es la subida de impuestos y, en menor medida, la reforma de la Constitución. El acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos no contempla estos temas, lo que se ha ofrecido a ERC es una vuelta al diálogo para restablecer la convivencia en Cataluña.

El PP es el que más gana con el hundimiento de Ciudadanos

El resultado de las elecciones generales se debe a que sólo se ha producido un desplazamiento dentro del bloque de la derecha. No hay movimientos en el electorado más templado, lo que ha hecho que la situación sea similar a la del 28 de abril. La matriz de transferencia de voto realizada por Ipsos sólo indica una leve fuga de electores desde Ciudadanos al PSC, en Cataluña.

La caída de Ciudadanos fue la novedad del 10 de noviembre. El 29,4% de los votantes naranjas optaron en esa ocasión por el PP, mientras que a Vox se fue el 17,1%. Hasta el PSOE recibió voto de los anteriores electores de Albert Rivera (un 29,8%). Los grandes movimientos del voto entre abril y noviembre se producen sobre todo en el bloque de la derecha, para más detalle, entre Ciudadanos y PP; un tercio de los votantes de Cs en Abril (29%), votan PP en Noviembre y un 17% a Vox, donde si parece que el“voto útil” ha permitido reforzar la posición del Partido Popular.

Sin embargo, observando el bloque de la izquierda, apenas si vemos movimientos netos de votos más allá de un 3% que pasa UP al PSOE, y algún porcentaje similar que Más País ha conseguido finalmente arrebatar a ambos, algo más a UP para ser exacto. Nuestro país ha sido tradicionalmente bastante impermeable entre bloques, y así sigue con una única excepción que tiene que ver con el 3.2% de votos que Ciudadanos pasa al PSOE, en particular al PSC. Una vez más la demoscopia ha construido un traje a medida de la Moncloa sin por ello conseguir movimientos de voto más allá de los efectos no deseados de las acciones dedicadas a movilizar el voto; la polarización del electorado moderado.