"Juanma espera que siga colaborando"

Juan Marín dejó de ser vicepresidente del Gobierno andaluz hace tres semanas, pero la gente le sigue saludando por la calle. Dejó todos los cargos directivos en Ciudadanos, después un fatídico resultado electoral que dejó al partido fuera del Parlamento andaluz. Es posible que en septiembre acepte una propuesta del presidente de la Junta, Juanma Moreno, para seguir ligado a la nueva administración, pero, de momento, sostiene que ha recuperado la vida en familia con sus hijos. Durante la campaña electoral explicó que se había divorciado, que la política de primera fila le había costado la separación.

Conversamos durante cerca de una hora, y coronamos la entrevista en la Taberna Manolo Cateca, un templo del vino de Jerez en Sevilla. No falta ni uno. Como es la una de la tarde, y el Papa ya ha bebido (se trata de un supuesto permiso eclesiástico nunca contrastado con el Vaticano), Manolo Cateca sirve dos copas de manzanilla, Gabriela, en rama.

-Lleva tres semanas fuera de la política.

-Literalmente, fuera, porque no leo ni las noticias.

-Le habrá dejado de sonar el teléfono móvil, los políticos que se retiran sostienen que eso es inmediato.

-Ha dejado de sonar bastante, sí, pero era lo esperado, nada me coge de sorpresa. Pero los amigos de verdad siguen ahí y siguen llamando, pero lo que no me esperaba es que tantísima gente me parase por la calle para darle las gracias. ¿Gracias? Yo he hecho mi trabajo.

-Le podría contestar como Julio Anguita, no me abracéis tanto y haberme votado más.

-Hay gente me pide que no me vaya.

-¿Está a la espera de destino? ¿Seguirá de algún modo en la nueva administración de Juanma Moreno?

-No lo sé, tengo algunas opciones, sí. Y en el sector privado, pero cualquier decisión que tome ahora puede ser errónea. Mis últimos 16 años han sido muy intensos, y donde esté no quiero separarme de mis hijos, no quiero perder lo que estoy recuperado.

-En campaña reveló que se había divorciado.

-Exacto. La política tiene un coste brutal, pero también es verdad que estaba haciendo lo que creía necesario.

-Es un común en los políticos, pero siempre quieren seguir y seguir. Es extraño, ¿no?

-No tenía interés en seguir después del resultado de las elecciones, Juanma [por el presidente de la Junta] me ofreció estar en su Gobierno, casi en las mismas responsabilidades. La pérdida de Juan Bravo, de Elías Bendodo y la mía pesan, a él le hubiera encantado que los tres hubiésemos seguido, pero la decisión del PP a nivel nacional y la mía por el resultado electoral, durísimo, no lo han hecho posible. De hecho, él espera que yo pueda seguir colaborando, pero cualquier decisión mía pasa por estar cerca de mi entorno familiar. Aun así, voy a seguir yendo a Mairena a entrenar [voleibol], este año llevaré a las juveniles, que eran cadete el año pasado, y también echaré alguna mano con algún equipo sénior. Seguiré viniendo a Sevilla, donde estudia uno de mis hijos, pero me gustaría vivir en Sanlúcar.

"Si aceptase alguna responsabilidad, probablemente, no seguiría en Ciudadanos"

-¿La Real Escuela de Arte Ecuestre de Jerez?

-No, Jorge ha hecho un trabajo espectacular y estoy seguro que Arturo [se refiere al actual director de la escuela y al consejero de Turismo] seguirá contando con él. Las personas que han funcionado no se deben cambiar. El Gobierno del PP está contando con mucha gente de mi equipo, que se han quedado.

-Quien fuese su jefa de gabinete adjunta, Ella Núñez, se incorpora al gabinete del presidente Juanma Moreno.

-Sí, y más gente, Alberto en Turismo, Belén, Laura. Natalia, mi asesora, también se queda. Mucha gente, se quedan porque son gente valiosa. Y siguen hablando y se cerrarán algunas incorporaciones en las provincias, y yo encantado. Son personas muy válidas, y Juanma Moreno y su equipo quieren contar con ellos.

"Le pido disculpas a Macarena pero la política es así, quizás me ha tocado a mí sacarla del escenario"

-¿Cuál es su estatus en Ciudadanos?

-Soy afiliado de base. De momento, sigo afiliado, sí.

-Ciudadanos ha creado una gestora en Andalucía, no sé si es una unidad de cuidados intensivos o de paliativos..

-Bueno, estamos en un proceso de refundación, y hay que poner en marcha las campañas electorales que se avecinan.

-¿Ciudadanos tiene fuerza, gente y dinero para afrontar unas elecciones municipales y autonómicas?

-Dinero hay, porque es el único partido que no está endeudado con los bancos, tiene fondos para poderlo hacer. Hay mucha gente que sigue con fuerzas en el proyecto, hay personas, y yo entre ellas, que creen que es necesaria una fuerza política liberal en este país, pero los errores continuos que se han ido cometiendo lo han ido diluyendo. Mi obligación, no obstante, era asumir los resultados electorales, aunque, creo, que se hizo una buena campaña y que los debates salieron muy bien.

-Especialmente bien en los debates con Macarena Olona, la candidata de Vox. A ella tampoco le ha ido bien.

-Le pido disculpas a Macarena, pero la política es así, quizás me ha tocado a mi sacarla del escenario. La campaña fue buena, pero los resultados, malísimos.

"Lo de las torrijas fue una pasada, a Teresa Rodríguez le han valido dos escaños"

-Lo de la torrija le ha aportado.

-Ha sido una pasada. Hice el programa de cocina de Canal Sur, Cómetelo, con Enrique, y batimos el récord de audiencia, más que los informativos. Es una anécdota, pero a Macarena eso la dejó fuera de juego, es un toque de distinción, de humor, de los andaluces que ella no supo ni cómo responder. Y me llevo bien con ella, le envíe un mensaje cuando se fue por problemas de salud, pero aún no me ha contestado. Y fíjate lo que ganó Teresa Rodríguez cuando me dijo 'Juan, déjame un taper para Kichi', que las torrijas le han dado dos escaños.

"Mucha gente nuestra se queda con el nuevo Gobierno, es gente muy valiosa"

-Algo de daño personal le quisieron hacer.

-Claro. Lo gravé durante la pandemia, subí eso a mi perfil personal, no el de la Junta, durante la pandemia porque todos subíamos lo que se estaba haciendo en las casas. En mi casa es tradición de Miércoles Santo. No pasa nada. Y me salen muy bien, es que es verdad.

-¿No es mejor una integración en el PP?

-No lo sé, sinceramente. Ciudadanos cambió el rumbo, tantos resultados negativos tenían que haber llevado a cambiar la dirección de las velas.

-Quiso que PP y Ciudadanos fueran juntos en las mismas listas a las elecciones.

-Sí, lo valoramos con Juanma, con Inés, pero la dirección nacional del partido pidió que no fuese así. A raíz de ahí, convocamos las primarias y vino todo lo siguiente. Yo creo que la mayoría absoluta se debe a que la marca era Gobierno andaluz. Hoy podíamos estar en ese Gobierno, y no fue así.

-¿Inés Arrimadas tiene que ganas de seguir? ¿Habla con ella?

-Sí, Inés es una mujer muy fuerte, tiene mucha capacidad, mucho talento, pero, y se lo he dicho, tiene que hacer cambios en la personas y en las estructuras. Ahí está Begoña Villacís, que está luchando mucho.

-¿Crees que puede ser el relevo de Inés Arrimadas?

-No lo sé, Begoña está muy centrada en Madrid y quiere seguir en eso.

-¿Hay compañeros de partido que te han defraudado en estos últimos meses?

-Había una parte de diputados y diputadas que ya sabíamos de qué pie iban, seis o siete, la mayoría no. Algunos buscaron encontrar hueco en el PP por su cuenta, con renuncias de la afiliación al día siguiente o al comienzo de la campaña.

-¿Quién lo hizo?

-Sergio Romero. O la propia Rocío Ruiz, horas después de las elecciones. Llevas allí cuatro años, u ocho, viviendo bien, con buen sueldo, con un cargo importante y a última hora no ves el espacio, es poco ético. Si yo no decidiera seguir en Ciudadanos, lo haré, pero ya he terminado mi etapa.

-Si entrases en la nueva administración andaluza, ¿dejaría Ciudadanos?

-Muy probablemente. Siempre voy a ser liberal, sé cuál es mi posición, seguiré creyendo en los mismos valores esté en la posición que esté.

-¿Sigue hablando con Juanma Moreno?

-Claro, hablamos. Con todos. Con Elías voy a los toros el 16 de agosto, a Málaga. He hablado hace poco con Patricia del Pozo, con Carmen Crespo, y si me preguntan por alguien o por algo, doy mi opinión. El ambiente en el Gobierno fue muy bueno, nos unió mucho la pandemia, han sido cuatro años juntos y, de ellos, dos fueron terribles.