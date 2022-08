Espadas exige a Moreno "garantías" de que Canal Sur será "independiente" para renovar la RTVA

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, advierte de que, para que su partido se sume a un acuerdo con el PP-A para la renovación del consejo de administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), que ha quedado pendiente de acometer tras las pasadas elecciones del 19 de junio, el presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, deberá "comprometerse y asegurar que, esta vez, Canal Sur va a ser independiente", a diferencia de lo que, en su opinión, ha ocurrido en la legislatura pasada.

Espadas ha lanzado este mensaje al hilo de la renovación de dicho órgano de extracción parlamentaria, que se deberá acometer en las próximas semanas, al igual que la del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), una cuestión que "el PP nos planteó llevar a septiembre", según ha apuntado el líder del PSOE-A, que ha agregado que a los socialistas le pareció "bien" posponer esa negociación para el mes que viene, porque "no teníamos tampoco la urgencia de necesitar" que se llevara a cabo en el último Pleno del pasado mes de julio.

"Por tanto, cuando el Partido Popular y la Mesa del Parlamento decidan que llevemos esta renovación de estos órganos, lo llevaremos", según ha confirmado Espadas, que ha anunciado que por parte del PSOE-A van a "renovar" sus "propuestas" para los miembros que representarán al partido "en esos órganos de extracción parlamentaria", siguiendo la "renovación de personas" que está impulsando la nueva dirección de los socialistas andaluces en otros lugares, según ha abundado.

Espadas ha defendido que, en esta cuestión, hay que "dejar claro" cuál es "realmente el modelo de radiotelevisión pública andaluza en la que quieren trabajar" el PP andaluz y su presidente, Juanma Moreno, "en esta legislatura".

Al respecto, el líder de los socialistas andaluces ha advertido de que en su partido "no vamos a permitir que lo que fue un acuerdo en la legislatura pasada con el Partido Popular, en el que trasladamos una confianza en una dirección de la Radio Televisión andaluza para que desarrollara una labor profesional y, por tanto, con imparcialidad y pluralismo político en Andalucía, se convierta en lo que hemos visto en el conjunto de la legislatura, pero sobre todo en el último año y medio, en el que claramente las fuerzas políticas que no son el Partido Popular, y el señor Moreno en particular, hemos quedado claramente orilladas y fuera del foco que significa la radiotelevisión pública andaluza".

"No parece, claramente, que sea esa la vocación que debe tener Canal Sur", según ha sentenciado Espadas antes de remachar que, si Moreno "quiere un acuerdo con el PSOE como el que suscribimos en la legislatura anterior" para la renovación del consejo de la RTVA, "va a tener que comprometerse y asegurar que, esta vez, Canal Sur va a ser independiente, que no va a haber desde San Telmo instrucciones claras y directrices determinantes al equipo de profesionales" de "los servicios informativos" de la cadena pública, y "que la labor institucional del Gobierno andaluz no puede llenar, hasta el punto de rebosar y dejar ningún espacio a la oposición política, o incluso a la voz y las reivindicaciones de los ciudadanos".

"Si el señor Moreno se come las noticias de Canal Sur con todo lo que nos quiera contar respecto a su persona y a su gobierno, ya me dirá cómo los andaluces van a saber en qué dedicamos nuestro tiempo las otras fuerzas políticas que estamos en el arco parlamentario, o las personas que quieren reivindicar, criticar o reclamar" al presidente de la Junta "alguna cuestión concreta que ocurra en Andalucía", ha comentado el líder del PSOE-A.

Número de consejeros

Por otro lado, sobre la posibilidad de ampliar el número de miembros del consejo de la RTVA, como ha sugerido el grupo Por Andalucía, Espadas ha indicado que "es una propuesta que hará quien tiene la mayoría, el Partido Popular, y que analizaremos". En todo caso, ha insistido en que, para los socialistas, "lo importante no es el número de puestos, sino qué quiere hacer el señor Moreno respecto a la pluralidad y la garantía de independencia de ese órgano, de la RTVA".

Por tanto, "ahora es cuando queremos ver a ese señor Moreno con talante moderado y dialogante", según ha continuado Juan Espadas, que ha remarcado que "el ejercicio se demuestra andando", y el presidente de la Junta deberá demostrar en este proceso de renovación "a qué tipo de control se quiere someter".

Al respecto, ha asumido que el PP-A va a contar con "una mayoría absolutísima" tanto en el consejo de administración de la RTVA como en el CAA, por lo que habrá que ver "cuál es realmente la posibilidad de auto enmienda que admite" Juanma Moreno "para no hacer un uso prácticamente absolutista y egocéntrico" de Canal Sur, "ese instrumento que es el que ven la mayoría de los andaluces en sus casas", según ha remachado Espadas antes de zanjar que él quiere que la situación actual "cambie, sencillamente porque quiero higiene democrática y creo que Moreno no ha dado muestras de eso en la legislatura terminada", según ha sentenciado el líder socialista.