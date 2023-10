El Gobierno andaluz considera "una vergüenza y un escándalo" que el caso ERE pueda quedar "impune"

El consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha asegurado este lunes que sería una "vergüenza y un escándalo" que el caso de los ERE, el de "mayor corrupción" en la historia de esta país, quedara "impune".

En declaraciones a los periodistas, Sanz ha expresado la "máxima preocupación" del Gobierno andaluz sobre la posibilidad de que el Tribunal Constitucional plantee un informe "previo a una toma de decisión en relación con que se dé marcha atrás en las condenas" por el caso de los ERE irregulares.

Ha considerado que "esa marcha atrás significaría la impunidad". "Ya no sólo vemos que quedan impunes en este país delitos como la sedición o la malversación de fondos vinculados a lo que ha ocurrido con el independentismo, sino que ahora vemos que también el mayor escándalo de corrupción de la historia de la democracia se pretende que quede impune, bien por la vía de lo que vaya a ser esta decisión o bien por la vía del indulto", ha indicado.

Sanz se ha referido concretamente a una información publicada por el diario digital The Objective sobre que el Tribunal Constitucional prepara un informe sobre la posible "anulación" de la sentencia del caso ERE.

Según Sanz, por un lado, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "prepara un indulto para los condenados en relación con los ERE y, por otro lado, vemos un informe bastante preocupante de lo que significaría dejar impune el mayor escándalo".

"Lo que representaría una verdadera vergüenza y un auténtico escándalo es que el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia en España quedará impune", ha dicho Sanz, quien ha recordado que han sido "más de 800 millones de euros defraudados del dinero de los parados de los andaluces y que existe condena del Tribunal Supremo que ha calificado este caso como el mayor caso de corrupción en la historia de España".

El consejero andaluz ha recalcado que el hecho de que ahora "un informe detecte o plantee que vaya a quedar impune esa condena sería un retroceso democrático muy peligroso".

Sanz ha insistido que, sobre todo, se pone de manifiesto que el Gobierno de Pedro Sánchez "no tiene escrúpulos" y está dispuesto a "cualquier cosa, a saltarse cualquier garantía constitucional, hasta incluso dejar impune el mayor escándalo y caso de corrupción".

"Eso significaría que en este país se pueden cometer gravísimos delitos, quedando luego impune y sin condena", según ha apuntado Sanz, para quien España, en mano del Gobierno de Pedro Sánchez, "lleva un camino de un camino de muy seria preocupación para toda la ciudadanía".

Nieto cree que sería "rejuzgar"

En la misma línea, el consejero de Justicia de Andalucía, José Antonio Nieto, ha advertido que esta decisión sería volver a juzgar hechos ya probados. El consejero andaluz de Justicia ha reconocido su "gran preocupación" ante ese informe. A su juicio, ese informe anularía el trabajo judicial de una década e iría "en sentido contrario a la lógica" al trasladar la sensación de que no ha habido delitos.

Nieto ha recordado que como hechos probados existe la constancia de que "miles de millones de euros" se utilizaron con fines políticos y ha recalcado que el TC está para valorar si una sentencia es o no constitucional pero que no puede rejuzgar.

"Está para calibrar y valorar el alcance constitucional de las medias de otros tribunales", ha recalcado Nieto, que ha confiado en que ese informe no prospere porque dejaría poco margen de actuación a la Junta.

"Es una desaparición de facto del delito de malversación", ha insistido Nieto.

"Confío en que no sea así y que no nos llevemos un disgusto del Tribunal Constitucional que se está colocando en una permanente primera plana con algunas decisiones. Espero que no suceda por el bien de la justicia y del sentido común en Andalucía", ha resumido.

El PP-A peleará por que cumplan las penas

El secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, ha garantizado este lunes que su partido "peleará" para que los condenados por el caso de los ERE irregulares cumplan sus condenas frente al posible "indulto" del Gobierno de Pedro Sánchez.

En su opinión, "se abre una vía para evitar que esa condena sea una realidad". "Se intenta que miremos a otro lado, pero desde el PP de Andalucía vamos seguir peleando para que aquellos que robaron 689 millones de euros cumplan con su obligación y con su responsabilidad, determinada ya judicialmente", ha dicho.

Repullo ha indicado que "ya nos gustaría que esa defensa de la igualdad que forma parte del ADN del Partido Popular y que demostramos con hechos y gestión estuviera también entre las prioridades del Gobierno de Pedro Sánchez".