El Gobierno andaluz prorrogará el Presupuesto si Vox persiste en el boicot

Vox también devora a sus hijos. A su segundo portavoz en esta legislatura, Alejandro Hernández, lo retiraron sin apenas darle explicaciones. En la misma reunión, que convocó Macario Valpuesta, se le comunicó el cese y a Manuel Gavira, que iba a ser el sustituto. El parlamentario cordobés no ha sido un blando, pero sí un portavoz comprensivo con el PP, tanto que ha negociado tres Presupuestos y una reforma fiscal, ha obtenido de esta legislatura más que Ciudadanos, pero el estado mayor de Vox -madrileño, por supuesto- deseaba marcar mejor las diferencias con el Gobierno de Juanma Moreno, endurecer el discurso para obtener la posición de fuerza que no logró ganar en las elecciones del 4 de mayo en la comunidad de Madrid. 13 menores inmigrantes le han dado el argumento.

Vox se ha tirado al monte, a la calle, y hoy domingo ha convocado una manifestación frente al palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, donde hablará Santiago Abascal. Después, volverá a Ceuta en compañía de Manuel Gavira y Valpuesta para participar en una interparlamentaria entre cargos de Andalucía y la ciudad autónoma. Valpuesta y su esposa, Reyes Romero, diputada en el Congreso, forman parte del núcleo duro de este partido jerárquico y centralista en el que todas las decisiones pasan por Madrid.

En el PP no comprenden del todo la posición de Vox respecto a estos 13 menores procedentes de Ceuta que ahora tutelará la Junta, de acuerdo con un plan acordado por todas las comunidades autónomas. Tal como explica un parlamentario popular, incluso desde un punto de vista cristiano es difícil encajar que no se acepte dar amparo a tan pocos chavales, que además ya estaban en proceso de regularización en la comunidad autónoma porque había llegado mucho antes de la crisis del Tarajal.

El nuevo portavoz, Manuel Gavira, ha justificado la ruptura con el Gobierno de Moreno porque mantiene que los menores formaban parte de una "invasión" orquestada por Marruecos y porque la Junta se podía haber opuesto. Tras el anuncio de ruptura, Vox comunicó al PP que no apoyaría la reforma urgente de la ley de sanidad para blindar los perimetrajes municipales en caso de alto contagio de Covid ni ningún acuerdo que, previamente, no se hubiera pactado. Esto pone en peligro el proyecto de Presupuesto de 2022 e, incluso, la reforma fiscal que debe discutirse la próxima semana en el Parlamento.

Pero en el Gobierno de Juanma Moreno tienen claro que van a seguir adelante con todos los proyectos legislativos, incluida la reforma fiscal, la nueva ley del suelo y los Presupuestos de 2022. Así lo ha explicado uno de los miembros del Gobierno: el objetivo es culminar la legislatura en 2022 y aprobar el cuarto Presupuesto del mandato. Si Vox no se suma, se prorrogaría el Presupuesto de 2021, pero queda descartado un adelanto electoral para este año.

El momento crítico del Gobierno del PP y Ciudadanos ya pasó, fueron los Presupuestos de 2021, con su aprobación, Juanma Moreno salvó la legislatura. Ahora necesita algo de tiempo por Ciudadanos, desea que Juan Marín llegue vivo, en lo político, a las elecciones. Al PP no le vendría mal una convocatoria en estos momentos; una vez que la población andaluza se haya vacunado, el presidente podría presentarse a una reelección con muchas opciones de mejorar de modo considerable su posición actual. La campaña de vacunación está funcionado bastante bien, se trata de un logro que el Gobierno sumará a la buena imagen que Juanma Moreno se ha labrado en estos tres años.

Pero lo que no se ve claro es que la estrategia de Vox vaya a darle resultados. Como se apunta desde el PP, Vox en Andalucía está mucho mejor que en Madrid, todos los sondeos le otorgan una subida de escaños y la interpretación que se hace desde el partido del Gobierno es que se debe a que ha dado un mensaje de utilidad. Vox ha sido uno de los tres partidos del cambio, sin estar dentro del Ejecutivo, y ahora se sale del consenso.

Hay otro factor que le ha beneficiado: Juanma Moreno se trabaja al centro y a la izquierda más moderada, al votante socialista que prefirió en 2018 la abstención no le cae mal el presidente ni pueden reprocharle recortes en la sanidad y la educación pública. Eso le deja mucho terreno a Vox, un extremo donde el PP no ha querido competir, aunque podría hacerlo. El éxito de Isabel Díaz Ayuso se ha debido a que asumió el discurso y las formas de Vox sin renunciar al espacio de Ciudadanos. En Andalucía, el partido de Abascal no tiene esa competencia. Al menos, de momento, en San Telmo están pendientes de cómo se desarrollará la manifestación de hoy.

No sería la primera vez que Vox anuncia una ruptura para rehacer, después, las relaciones. Sucedió en junio de 2019, con los primeros Presupuestos; en octubre de 2021, tras la moción de censura de Santiago Abascal, y en febrero de 2021, a causa del llamado pin parental. Esta vez parece que la decisión es más sólida, porque pesa lo sucedido en Madrid y porque el partido querría unas elecciones para sentenciar a Ciudadanos.

El partido naranja es otra preocupación para el PP. A duras penas, están impidiendo que cargos de Ciudadanos se pasen al PP, se podría producir una desbandada. Esta misma semana, el PP ha tenido que negarle a una ex viceconsejera de Educación, de Ciudadanos, Marta Escrivá, la entrada en el partido, a pesar de que casi ya estaba dentro. De momento, ambos partidos mantienen el pacto de no aceptar los traspasos, pero la presión es muy fuerte.