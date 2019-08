Juan Bravo se enzarza con María Jesús Montero por el retraso de las entregas a cuenta

Juan Bravo arrancó este jueves el mes de julio de su calendario y lo hizo sin conocer los ingresos que recibirá Andalucía del Estado para poder comenzar a armar el proyecto de Presupuestos de la Junta para 2020. El consejero andaluz de Hacienda, Industria y Energía de la Junta tiene por delante el reto de confeccionar las cuentas del año próximo, pero para ello necesita saber el importe de las entregas a cuenta, es decir el dinero que la Administración central cede a las regiones para que puedan sufragar los servicios básicos. En definitiva, ejercer sus competencias.

Lo habitual es que este dato, que depende del comportamiento de la economía de los últimos años, se conozca en el mes de julio. Cada año, el Ministerio de Hacienda convoca a los consejeros del ramo de las autonomías del régimen común para comunicarles el dato en un Consejo de Política Fiscal y Financiera. El bloqueo institucional ha impedido que María Jesús Montero ofrezca esta información, por lo que este jueves Juan Bravo se las ha exigido a su predecesora en el cargo de consejero andaluz de Hacienda.

“El Gobierno debe ser ejecutor en aquellas partes que les corresponde”, ha dicho el dirigente popular en una visita a las obras de un parque eólico en la localidad gaditana de San Martín del Tesorillo. Bravo ha reconocido que será “difícil” elaborar un presupuesto “sin saber qué va a pasar con los pagos a cuenta”, que son la fuente más caudalosa en la llegada de ingresos públicos a las regiones.

Para esbozar el Presupuesto recién aprobado, el titular de Hacienda contó con unas entregas a cuenta que superaron los 21.000 millones de euros. Lo esperable es que la cantidad para 2020 sea aún mayor, por el buen comportamiento de la economía. El problema es que dependen de que Pedro Sánchez tenga un Gobierno efectivo y no en funciones, pues la Abogacía del Estado permite al Ejecutivo que actualice las entregas a cuenta aunque los PGE estén prorrogados desde 2018.

“Nosotros a día de hoy no sabemos que va a pasar con los pagos a cuenta, con el mes 13 del IVA. Necesitamos saber cuales son nuestros pagos”, ha reiterado el consejero de Hacienda antes de insistir en que las entregas a cuenta son “objetivas, números que no entienden de política”, sino que “entienden de necesidades y todas las comunidades tenemos necesidades porque atendemos servicios a los ciudadanos”. No obstante, Bravo reiteró su compromiso de cumplir la regla de gasto y el déficit.

El Ministerio de Hacienda ha respondido que actualizará “cuanto antes” las entregas a cuenta, pero que nunca será antes de que se forme Gobierno. Desde el departamento que dirige María Jesús Montero recordaron que si PP y Ciudadanos no hubieran tumbado los Presupuestos Generales del Estado para 2019, ya se conocerían las entregas a cuenta y Andalucía tendría 400 millones de euros más por la liquidación del IVA. Hacienda no considera “razonable” que se critiquen las consecuencias del bloqueo cuando ven a PP y Cs responsables del mismo.