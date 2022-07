Juan Marín rechazó un puesto de consejero en el nuevo Gobierno de Juanma Moreno

Juan Marín podría haber sido consejero en el nuevo Gobierno andaluz que tomará posesión la próxima semana, pero no quiso aceptar el ofrecimiento del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El propio Marín había hablado previamente de una oferta del PP, pero hoy el presidente la ha concretado: ofreció al que hasta ahora ha sido su vicepresidente una consejería, que este rechazó porque seguía siendo militante de Ciudadanos y no le parecía correcto ese "cambio de chaqueta". No obstante, Moreno asegura que espera contar con él en un futuro.

Así lo ha explicado esta mañana el recién investido presidente durante una entrevista en la Cadena Cope. La posibilidad de que Juan Marín permaneciese en el Gobierno del PP se ha estado debatiendo desde antes de que se celebrasen las elecciones. El propio Moreno se mostraba dispuesto a incorporar a cargos de Ciudadanos en el futuro Ejecutivo en reconocimiento al trabajo realizado durante la legislatura. Y la sintonía con el vicepresidente era evidente; de hecho, en su discurso de investidura tuvo unas palabras para los consejeros de Ciudadanos.

Al ser preguntado esta mañana por esa posibilidad, el presidente andaluz ha reconocido que le ha propuesto ser consejero, pero, "en principio, no ha querido", porque sigue siendo militante de su formación y ello se podría entender como un "cambio de chaqueta" que no quiere hacer. No obstante, Moreno ha agregado que, "con el tiempo", espera contar con Juan Marín y ha agregado que en los segundos y terceros niveles de la administración sí habrá gente con "perfil técnico", "cualificada y solvente" procedente de Cs que lo ha hecho bien en la anterior legislatura. La compenetración ha sido tal que llegó un momento, ha asegurado Moreno, que no distinguía entre consejeros de uno y otro partido.

Sobre la composición del nuevo Gobierno monocolor, el presidente ha señalado que va a ser "básicamente igual" al de hasta ahora, y ha indicado que le está dando "vueltas" a ver cómo puede reorganizar determinadas competencias y materias en las consejerías, "sin ampliar la administración". El PP había expresado anteriormente su intención de incrementar levemente el número de consejerías y la administración periférica para solventar la acumulación de competencias que se da en algunos departamentos, como la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de la que se quieren separar las competencias de medio ambiente, o la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Respondería así a las demandas formuladas por algunos sectores sobre la necesidad de contar con departamentos específicos para sus áreas.

Para la nueva estructura, el presidente quiere elaborar un Ejecutivo "equilibrado" con gestores que tienen ya experiencia política e incorporar a profesionales independientes y del sector privado. Pero según ha reconocido, está teniendo "enormes dificultades para fichar a personas del mundo privado", principalmente porque los sueldos en la Junta son más bajos que en el sector privado y por el "régimen de incompatibilidades tan severo" que existe a la hora de trabajar en la administración.

Los consejeros tienen un sueldo bruto estipulado de 68.150 euros anuales. No obstante, en el caso de ser funcionarios públicos se les garantiza el mantenimiento de las retribuciones que ostentaran en el momento del nombramiento. Una posibilidad que llevó en la legislatura recién finalizada a que el consejero de Hacienda, Juan Bravo, cobrase 127.363 euros. Aparte estarían las indemnizaciones mensuales por vivienda que se cobran en algunos casos.