Juan Marín recuerda que el adelanto electoral a junio no garantiza la aprobación del Presupuesto

Juan Marín no quiere que haya elecciones en junio. Ha dicho ya que lo considera "un error", que hay "estabilidad política" para aguantar la legislatura hasta después del verano y que el Gobierno andaluz, haya o no comicios, no tiene margen de maniobra para actuar directamente sobre la inflación. Este Jueves Santo el vicepresidente de la Junta ha añadido un nuevo argumento a su tesis, aunque es consciente de que la potestad es del jefe del Ejecutivo y que es muy posible que haya elecciones en un par de meses. El político sanluqueño ha defendido que la convocatoria electoral no "garantiza" la aprobación de un presupuesto autonómico, que es el principal argumento utilizado por el propio Juanma Moreno, el portavoz Elías Bendodo y los consejeros económicos del gabinete para explicar por qué serían necesarias las elecciones en junio.

En una entrevista en Onda Cero, Marín se ha referido incluso a una de las fechas que se barajan para colocar las urnas, el 19 de junio. "Me suena un mal día. Además, ese fin de semana están convocados unos 50.000 opositores en Andalucía", ha dicho el vicepresidente de la Junta y también consejero de Turismo, que no ha reparado que ese fin de semana es también el puente del Corpus en Sevilla y Granada, donde es festivo el jueves previo. Las otras opciones que se barajan son el 12 y el 26 de junio. El segundo casi se descarta por tratarse de una fecha tardía, ya en verano. Para que fueran el 12, Juanma Moreno debe terminar su reflexión de aquí al próximo lunes, ya que el martes 19 de abril sería el último para disolver el Parlamento y tener elecciones el 12 de junio.

"Ahora es el momento de desplegar los fondos europeos y poner en marcha las iniciativas. Si al menos creciéramos un 4% o un 5%... Asimismo, hay que tener en cuenta el impacto no solo social sino económico de la guerra en Ucrania y las graves consecuencias que está provocando", ha añadido Marín. El político gaditano ha insistido en que lo importante es gestionar los fondos Next Generation y reforzar la economía, algo que es incompatible, según él, con unas elecciones en junio. "Parar tres o cuatro meses no es la mejor fórmula. Pero es el presidente quien debe tomar la decisión y esperemos que sea lo mejor para los andaluces".

Marín se ha esforzado además por espantar los comentarios sobre la crisis que viven los socios del Gobierno andaluz o, al menos, el presidente y el vicepresidente por su disparidad de opiniones sobre la conveniencia de un adelanto electoral. "No hay diferencias en el Gobierno andaluz y seguirá mi lealtad sea cuando sean las elecciones. Tanta lealtad y honestidad no se ha dado nunca: no me debo a un puñado de votos", ha añadido. "Si dice algo el presidente yo respetaré su decisión", ha zanjado Marín.

El vicepresidente y líder andaluz se ha pronunciado también sobre la posibilidad de acudir a las elecciones autonómicas en unas listas conjuntas con el PP. Esta posibilidad ha aparecido y desaparecido del tablero político andaluz a lo largo de la legislatura, pero Marín ha asegurado que "no se ha planteado en ningún momento". "Cada uno irá con sus siglas", ha remachado, convencido que Ciudadanos es capaz de atraer a votantes del "centroizquierda" y a ciudadanos que se han sentido "defraudados con el PSOE o que no confían en Juan Espadas".