Juanma Moreno contesta a Sánchez que "la Junta es la que protege Doñana"

La negociación que desde hace seis semanas llevan a cabo la Junta de Andalucía y el Gobierno central sobre el Parque Nacional de Doñana, se ha colado en el debate de investidura de Pedro Sánchez y, como no podía esperarse de otra manera, ha contado con la réplica de Juanma Moreno.

Sánchez, ha presumido de que su Gobierno "ha sido capaz de defender" el Parque Nacional de Doñana "con el apoyo de la Unión Europea" frente a la proposición de ley impulsada por PP-A y Vox en el Parlamento andaluz para regularizar regadíos en la comarca del Condado de Huelva, en la zona de la Corona Norte de Doñana. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno ha replicado que es el Ejecutivo andaluz el que "protege" verdaderamente el Parque Nacional, en torno al que las administraciones central y autonómica mantienen abierta una negociación en busca de un acuerdo que "no está cerca" por ahora.

Moreno ha añadido que se trataba de "una mentira más" del dirigente socialista, y al respecto ha aseverado que "nunca en la historia de España habíamos tenido un presidente que faltara tanto la verdad como ha faltado y está faltando el señor Sánchez".

El presidente de la Junta ha enfatizado que el presidente en funciones "sabe categóricamente que es falso" que el Gobierno de Sánchez haya sido el único capaz de proteger Doñana, porque ha sido el Ejecutivo andaluz el que ha comprado la finca de Veta la Palma "con 70 millones" de euros, y el que ha invertido "30 millones en reforestación", según ha abundado. "Somos nosotros los que protegemos precisamente a Doñana, y además hacemos que haya respaldo social en la provincia de Huelva", y "somos nosotros los que conectamos el interés y desarrollo económico de esa provincia con la protección de la naturaleza y del Parque Nacional", ha manifestado también el presidente del Gobierno andaluz antes de apostillar que Sánchez "vive en un mundo paralelo".

De igual modo, Moreno ha comentado que le "sorprende" que al presidente socialista "le da igual mentir y faltar a la verdad sin sonrojarse, falseando datos, falseando situaciones, diciendo una cosa y haciendo otra". "A mí me sorprende, y me sorprende mucho que los españoles traguemos por eso", ha añadido el también líder del PP andaluz antes de opinar que, "si un político es impune a la mentira, si al final un político puede mentir cuantas veces quiera a lo largo de toda su carrera política sin que tenga coste político", con eso "vamos a degradar mucho la vida pública y la vida institucional".

Por otro lado, a la pregunta de "cuándo se va a anunciar el pacto por Doñana" entre el Gobierno y la Junta, Moreno ha respondido que "cuando haya una posibilidad de acuerdo", y al respecto ha añadido que "ahora mismo todavía el acuerdo no está cerca". El presidente de la Junta ha subrayado que la referida proposición de ley de PP-A y Vox, cuya tramitación en el Parlamento se mantiene por ahora en suspenso mientras continúa la negociación entre el Gobierno y la Junta, "tenía un objetivo fundamental, que era resolver el problema de una serie de agricultores", y "hasta que ese problema no esté razonablemente resuelto, evidentemente no va a poder haber acuerdo", según ha advertido.

La alusión a Doñana en el discurso de Sánchez se produce cuando la Junta y el propio Gobierno central mantienen abierta una negociación desde hace mes y medio en torno a cuestiones como la problemática del uso de regadíos por parte de agricultores en la zona de la Corona Norte de Doñana, que se inició tras una reunión que el presidente andaluz, Juanma Moreno, mantuvo en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, el pasado 3 de octubre.