Los equipos técnicos y jurídicos de Junta y Gobierno estudian las propuestas sobre Doñana

El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco apenas se movió de las declaraciones que ha realizado desde hace poco más de un mes, cuando comenzaron las negociaciones entre Gobierno y Junta de Andalucía para conseguir un acuerdo sobre los terrenos situados en la Corona Norte del Parque Nacional de Doñana. A sus ya conocidos "vamos por buen camino" y "todavía no está cerrado el acuerdo" el también portavoz del Ejecutivo andaluz y uno de los participantes en las reuniones que se han desarrollado en las últimas seis semanas, añadió que "los equipos jurídicos de ambas administraciones estudian el encaje jurídico de las propuestas hechas por ambas administraciones".

Fernández-Pacheco, quiso dejar claro que "se han hecho propuestas a lo largo de estas últimas semanas y estamos viendo, tanto los servicios jurídicos de la Junta, como la Abogacía del Estado, están analizando su encaje legal para continuar avanzando". De la misma manera, "los equipos técnicos estudian las nuevas propuestas de ambas partes que se ponen sobre la mesa", pero "no conocemos todas las suyas, ni ellos conocen todas las nuestras", por lo que todavía "la negociación no está cerrada, ni muchísimo menos".

No obstante, el consejero considera que, a pesar de haberse superado el plazo que ambas administraciones se dieron para cerrar un pacto, considera que el desarrollo de las conversaciones "van por el buen camino" y uno de los factores que ha contribuido al mismo es que "se ha encapsulado" esa negociación" de todo el ruido político generado alrededor de la investidura de Pedro Sánchez y la amnistía a políticos catalanes.

Para el portavoz de la Junta, la negociación no tiene en cuenta lo que denominó "tacticismo electoral", es decir "todo el ruido" para que "no influya de manera negativa". No obstante, también aprovechó para criticar las últimas manifestaciones de la ministra de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, quien llegó a proponer un encuentro con el presidente de la Junta en Doñana para escenificar la firma del acuerdo: "lo que menos nos importa es la foto", señaló el consejero, quien llamó a continuar las conversaciones para "seguir salvando los valores ecológicos de Doñana y dar soluciones por una mala planificación de ordenación del territorio en 2014", todo ello sin perder de vista la necesidad de cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los acuíferos de Doñana.

Sobre el futuro de la Proposición de Ley cuyo debate en el Parlamento andaluz se aplazó para dar tiempo a que avancen las negociaciones, Fernández-Pacheco señaló que "el compromiso del presidente fue aparcarla y asumió un compromiso con Huelva y no le va a fallar a Huelva", de manera que si esa negociación sobre los regadíos en los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana encallara "seguiremos con nuestra Proposición de Ley".

Esta aclaración llega después de que la Plataforma de Regantes del Condado, solicitara a la Junta la reactivación del debate parlamentario sobre dicha ley, algo a lo que se ha sumado Vox, uno de los que llevaron al Parlamento de Andalucía la propuesta ahora suspendida.