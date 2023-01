Juanma Moreno marca límites a Vox y dice que “sólo trae inestabilidad”

Juanma Moreno comienza a poner líneas rojas a Vox. Despojado de la necesidad de los guiños necesarios para asegurar la gobernabilidad en la Junta de Andalucía a lo largo de la primera legislatura, la mayoría absoluta conseguida en la segunda, hace que comience a establecer límites a sus exigencias. En los debates presupuestarios, no cedió a las pretensiones de los de Manuel Gavira de deshacerse de cualquier “ideología de género” incluso con el riesgo de verse señalado como “continuador de las políticas socialistas”.

Ahora, la polémica en Castilla y León con el protocolo anunciado por el vicepresidente García-Gallardo y rechazado por Mañueco, le sirve para ahondar en unas diferencias libres de los cálculos electorales. Aprovechando su presencia en Fitur, los estudios del programa Espejo Público fueron el escenario elegido por el presidente de la Junta para marcar a la formación de Abascal y la diferencia con su partido que “ni es, ni quiere ser Vox”.

Primera tarea, “demostrar que son útiles”. Juanma Moreno recordó que “llegaron a la política diciendo que iban a ser una alternativa al sanchismo” y, muy al contrario, “están generando inestabilidad tanto política como institucional”. El presidente de la Junta abundaba así en lo que Génova ha repetido tantas veces desde que surgiera la polémica y es que “Vox y el PSOE se necesitan y se retroalimentan”.

De hecho, para Moreno “se trata de una polémica estéril que sólo beneficia a Vox, que busca protagonismo, y al PSOE, ya que de buenas a primeras hemos pasado de hablar de las barbaridades que se han hecho con la modificación del Código Penal (en referencia a las cambios legislativos con la Ley del sólo sí es sí y a los cambios en la consideración del delito de malversación) a hablar de este supuesto protocolo”. Para Juanma Moreno, esta estrategia de Vox “le está haciendo el juego al presidente del Gobierno Pedro Sánchez” y les pidió una reflexión “para saber si eso es lo que realmente quieren hacer de cara al futuro”.

No se quedó ahí. El presidente de la Junta dejó claro que “nosotros (el PP) no somos Vox, ni queremos ser Vox”.Ni tan siquiera la no presencia de los dirigentes del partido en la manifestación convocada por Vox en contra del Ejecutivo y “en defensa de la Constitución”, le hizo torcer el gesto y lo atribuyó a “problemas de agenda. No podemos ir a todas las manifestaciones, las apoyamos, colaboramos, pero no tienen por qué estar todos los dirigentes en todas ellas”, aunque las intenciones de evitar una segunda foto de Colón, parecen más que evidentes.

Tampoco esa manera de entender la relación entre ambas formaciones tiene su traslado en Andalucía, especialmente desde que no es necesaria. El presidente de la Junta recordó que en la comunidad autónoma “nos hemos desprendido de los populismos y no influyen” en un Gobierno que “es para todos, estable, centrado, razonable, moderado y justo” e insistió en su pretensión de hacerlo extensivo a la política de su partido en toda España, con el horizonte de pasar del modelo Ayuso, al de Juanma Moreno.

Para que no quedaran dudas, Moreno incidió en que “eso puede pasar en el conjunto de España” porque hace falta “un proyecto político donde quepa todo el mundo”. “Hemos sido un partido de bases anchas, el partido de las clases medias, de los trabajadores, que se identifica claramente con lo que es España”, además de un partido “reformista y liberal”, según ha abundado el presidente andaluz antes de declararse “convencido de que es viable” una mayoría absoluta para el PP en las generales.

A su favor, un argumento que funciona, como es el económico. Además de esgrimir el volumen de exportaciones conocido durante el día de ayer que coloca a la comunidad “en segunda posición como comunidad exportadora de España”, “Andalucía va a estar este año” con un Producto Interior Bruto de en torno a 180.000 millones de euros”, y es “la tercera economía de España. Somos primeros en trabajadores autónomos, y creamos el 51% del empleo de toda España”. La intención de desbancar a Cataluña está sobre la mesa, ya que “tenemos vocación de liderazgo para España, y es lo que queremos hacer”. “Es verdad que nos queda todavía mucho, pero estamos en esa senda de que Andalucía sea competitiva y motor económico de España”.

Todo ello, a pesar de que el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), le parece “una coña”, aunque “con el máximo respeto” que le merecen los “grandes profesionales” que trabajan en dicho organismo. A pesar de que “todas las encuestas privadas y públicas” están “diciendo que hay una diferencia del PP sobre el PSOE”, así como que las “encuestas en Andalucía que estoy haciendo en municipios pequeños nos dan una subida clara del PP” en estimación de voto”. “Que el CIS diga exactamente lo contrario es una tomadura de pelo. Esta utilización de una institución al servicio de Sánchez ya es algo bochornoso y desgraciadamente, el CIS tiene ahora el mismo crédito de Sánchez, que es prácticamente ninguno”, añadió.

Sobre las expectativas electorales del PP de Feijóo, el presidente de los populares andaluces ha defendido que en las elecciones generales “se puede conseguir” una mayoría absoluta como la que él logró en los comicios andaluces del pasado 19 de junio, porque “a lo largo de la campaña” electoral “hay muchas variables que intervienen, mucho voto útil, oculto, y en las últimas semanas, incluso en las últimas 48 horas, hay muchos ciudadanos indecisos que deciden apostar por una opción que sea realista y no tenga influencias de populismos”.