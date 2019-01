Juanma Moreno nombra un Gobierno solvente con riesgo de bicefalia

Juanma Moreno ha presentado este lunes, en solitario, los nombres del Gobierno del cambio; sólo le acompañaban su habitual jefe de prensa, Sebastián Torres, y quien ya es el consejero de Presidencia, Elías Bendodo. Ésta es la cabeza de puente del desembarco que, a partir de hoy, harán el PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía. Este martes tomarán posesión en el palacio de San Telmo los 11 consejeros del Ejecutivo de coalición, y este sábado celebrarán su primer consejo en Antequera, la población malagueña donde se fraguó el texto fundacional del autogobierno andaluz.

Cinco mujeres y seis hombres

Son cinco mujeres y seis hombres, y provienen de todas las provincias andaluzas, a excepción de Jaén.

Juanma Moreno ha optado por nombrar a un Gobierno solvente, con profesionales contrastados al frente de Hacienda y de Sanidad, las llamadas consejerías de Estado, mientras que ha colocado al malagueño Elías Bendodo en el puesto más político de su gabinete, en la Consejería de Presidencia. Casi sin concesiones a las familias del PP y sin excesivo celo por el equilibrio de las provincias, le ha salido un Ejecutivo que tiene pocos peros, aunque llega afectado de cierto riesgo de bicefalia. Poco después de su rueda de prensa, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se reunía con los consejeros naranjas en otra sede, en la del Parlamento andaluz.

Ciudadanos ha dejado claro desde el primero momento que sus consejeros los nombraba este partido, y no se ha esperado a la formalidad de que Moreno dé a conocerlos.

Elías Bendodo, actual presidente de la Diputación de Málaga, llegó a la política municipal casi a la vez que Moreno. Asume las competencias de Interior (Protección Civil, servicio del 112 y Policía Autonómica) y de Función Pública. Este malagueño ha participado en las negociaciones con Ciudadanos desde un primer momento y ha estado en las dos direcciones regionales del PP andaluz que ha dirigido Juanma Moreno.

El vicepresidente Juan Marín será el otro polo político del Ejecutivo. El sanluqueño se lleva, sin dudas, el departamento con más atribuciones del Gobierno después de la Presidencia de Moreno. Y es que ha sumando las de Turismo, Justicia y Administración Local. Turismo tiene un buen presupuesto sin demasiadas complicaciones, Justicia lleva aparejada Violencia de Género y la otra pata es que que reparte las ayudas a los municipios. Le permitirá marcar la agenda política desde todas las partes del territorio.

Al final, las competencias relacionadas con la mujer están en tres consejerías. En Justicia; en Salud, que se denomina Salud y Familias, y en Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Vox había solicitado que hubiera un único departamento con ese nombre.

Un inspector de Hacienda

Un inspector de Hacienda, Alberto García Varela, será el responsable de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Este sevillano ha sido el director de la Agencia Tributaria en Andalucía con la anterior administración del PP. El catedrático Rogelio Velasco será el consejero de Economía y Universidad, a propuesta de Ciudadanos.

El senador Jesús Aguirre será el titular de Salud y Familias. Aguirre comenzó su carrera política desde el sector profesional, fue presidente del Colegio de Médicos de Córdoba y, a partir de ahí, lideró el sindicato médico. Javier Arenas lo fichó para el PP, y desde entonces se ha destacado por ser un defensor del encaje de la sanidad privada en el sector público. Jesús Aguirre llega a la que, a priori, es la consejería con más problemas, aquejada por los recortes presupuestarios a partir de la crisis de 2008.

La almeriense Carmen Crespo es la consejera de Agricultura y Desarrollo Sostenible; asume, por tanto, las competencias que también estaban en Medio Ambiente. Según ha explicado Juanma Moreno, el cambio del nombre sólo se debe a la necesidad de acortar el título del departamento, que debía llamarse de Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Aguas... La fusión de Agricultura y Medio Ambiente obedece, según el presidente, al intento de congeniar en una sola dirección posturas que antes estaban enfrentada a veces.

A diferencia de los anteriores, Crespo tiene un perfil, básicamente, político. Fue delegada del Gobierno central en Andalucía y es una de las dirigentes del PP almeriense, aunque en las primarias no se situó con el resto del partido provincial al lado de Cospedal y Pablo Casado. Ha sido una persona ligada a Moreno y, antes, a Gabriel Amat.

La Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible se mantiene residenciada, al menos por lo que respecta a su titular, residenciada en Almería.

Junto a Crespo, figura una granadina, también de perfil de partido: Marifrán Carazo, que será la responsable de Fomento y Ordenación del Territorio. Carazo es una de las parlamentarias más destacadas del PP en la Cámara andaluza y es una persona de confianza del presidente provincial, Sebastián Pérez, que fue uno de los valedores de Cospedal y Casado.

El nuevo presidente de la Junta ha explicado que sólo ha tenido en cuenta los criterios de profesionalidad y solvencia de sus consejeros, y que no ha recibido llamadas ni de Génova ni de los presidentes provinciales. "Yo mismo me he asombrado", ha declarado Moreno en su primera rueda de prensa.

Otra dirigente destacada del PP, esta vez, de Sevilla, Patricia del Pozo será la nueva consejera de Cultura y Patrimonio. Del Pozo ha participado en todas las negociaciones con Ciudadanos y es una persona muy cercana a Javier Arenas; quizás, de las que más, quien solía acompañarle a los mítines, reuniones e, incluso, a los juzgados, cuando declaró como testigo de la Gürtel.

Del Pozo también ha formado parte de la Mesa del Parlamento, es una de las personas que mejor conoce la administración andaluza por dentro.

La consejera de Empleo es Rocío Blanco, que asume también a la agencia Idea, una de las grandes inversoras. Como la consejera de Igualdad, la onubense Rocío Ruiz, ha sido propuesta por Ciudadanos. Blanco es la directora de la Seguridad Social en Málaga y Ruiz, directora de instituto en la provincia de Huelva.

La zona naranja del nuevo Gobierno la cierra Javier Imbroda, que finalmente llevará Deportes. Imbroda fue uno de los grandes fichajes de Albert Rivera para Ciudadanos en Andalucía.