La Junta afea al PSOE-A su papel en el nuevo Gobierno: "Tiene el mismo peso que el PSOE de Valladolid"

El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha considerado este martes que al PSOE-A "no le ha salido demasiado bien" la composición del nuevo Consejo de Ministros que ha conformado Pedro Sánchez, ya que la federación andaluza tiene en dicho Ejecutivo "el mismo peso que el PSOE de la ciudad de Valladolid", con "dos ministros" andaluces entre un total de 22.

"Cuesta recordar una época en la que el PSOE de Andalucía haya pintado tan poco en un Gobierno de España", ha comentado en esa línea el portavoz de la Junta en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y al valorar la composición del nuevo Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, que ha tomado posesión este martes.

Ramón Fernández-Pacheco ha subrayado que son sólo dos los andaluces que forman parte del Consejo de Ministros -la nueva vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, la sevillana María Jesús Montero, y el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que es diputado por Córdoba-, y al hilo ha comentado que le da "la sensación de que al PSOE de Andalucía no le ha salido muy bien la jugada", ni a su secretario general, Juan Espadas, que "ha sido el mayor altavoz que ha tenido Pedro Sánchez en todo el territorio nacional, no siendo capaz jamás de ponerle ni una coma a nada de lo que decía el presidente del Gobierno, fuera bueno o no para Andalucía", según ha remachado.

Dicho eso, el consejero portavoz ha deseado en nombre del Ejecutivo andaluz "el mayor de los éxitos" a los "exiguos" ministros andaluces, y "que no se olviden de su tierra", al tiempo que ha dicho que "ojalá" que María Jesús Montero "ponga en marcha uno de esos famosos cambios (de opinión) de los que tanta gala hace su presidente, y empiece a pensar en Andalucía, se desdiga a sí misma y vuelva a ser aquella consejera beligerante que reclamaba el Gobierno de (Mariano) Rajoy una financiación justa para Andalucía", y no la ministra "sumisa que está más pendiente de los acuerdos con Cataluña que de lo que su tierra requiere", ha afirmado.

De igual modo, el consejero portavoz ha advertido de que la Junta va a exigir al nuevo Gobierno "mucho" como representante de la "comunidad autónoma en la que más españoles viven", como es Andalucía, desde donde "esperamos un Gobierno que sea profundamente democrático, y que lo sea con todos y no solo de unos pocos", según ha remachado.

Fernández-Pacheco ha incidido así en exigir "a Pedro Sánchez y a sus 22 ministros igualdad para todos los españoles, vivan donde vivan e independientemente de a qué partido voten", así como ha subrayado que la Junta va a reclamar "estabilidad política y seguridad jurídica", porque "sólo sobre esos dos pilares se podrá desarrollar económica y socialmente nuestro país, algo que tanta falta hace", según ha añadido.

En ese punto, el portavoz de la Junta ha lamentado que "los pactos a los que ha llegado Pedro Sánchez para lograr la investidura", que incluyen "la amnistía a los condenados por el procés" independentista catalán, y "dar a unos pocos lo que le corresponde a todos", supone "empezar una legislatura con una deuda demasiado grande" para con "unos socios que han conseguido que hoy España se vea desde fuera como un Estado poco democrático", lo cual "no es la mejor manera de comenzar un gobierno que ha de ser sólido y duradero", según ha abundado antes de apostillar que tampoco es buena noticia iniciar una etapa de gobierno "con una de las mayores fracturas sociales que se recuerdan en nuestro país en los últimos tiempos".

Actitud colaboradora

Con todo, el consejero portavoz ha ofrecido la "mano tendida" de la Junta al Gobierno de España, y ha garantizado que será "colaboradora" de las "medidas positivas" que éste pueda implementar, si bien ha advertido de que "no se puede invitar a la fiesta y pretender que pague otro", por lo que las medidas que ponga en marcha el Ejecutivo, deben ir "siempre acompañadas de una dotación económica suficiente como para que las comunidades autónomas podamos hacer frente a las mismas", ha añadido.

Al respecto, el portavoz de la Junta ha remarcado que Andalucía padece "una infrafinanciación galopante desde hace ya demasiado tiempo que nos lleva a tener un acumulado de entre 12.000 y 15.000 millones de euros" que no ha recibido desde que rige el actual modelo de financiación autonómica, y sobre eso ha subrayado también que en esta comunidad "no sabemos nada aún tampoco de ese fondo de nivelación transitorio" que la Junta viene reclamando al Gobierno de España "desde hace tantísimo tiempo".