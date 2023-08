Loles López comparecerá en el Parlamento por los casos de violencia machista en Andalucía

La Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía se reunirá el próximo lunes para ponerle fecha a la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad y que comparezca en ella la consejera Loles López para abordar los últimos casos de violencia machista que se vivieron en Andalucía la pasada semana.

La petición de convocatoria del órgano que suple al Parlamento de Andalucía cuando no hay periodo de sesiones partió la semana pasada del PSOE de Andalucía, cuyo secretario general, Juan Espadas, anunció que formalizarían esa solicitud tras vivirse el asesinato de mujeres en el plazo de 48 horas, a raíz de los feminicidios que se produjeron en el barrio de Pescadería en Almería capital y en Pozoblanco. Con ambos casos se elevaron a 11 las mujeres asesinadas en Andalucía en este año.

A esa petición de reunión de la Diputación Permanente se ha sumado también el PP-A. La convocatoria de este órgano exige la solicitud de dos grupos parlamentarios, según el Reglamento de la Cámara autonómica, o del presidente del Parlamento. Mientras el título del escrito de los socialistas reclaman explicaciones de la consejera para hablar de "balance y nuevas medidas de la Consejería ante el alarmante repunte de asesinatos de mujeres en Andalucía", en el de los populares plantea conocer "las medidas de la Consejería para la lucha contra la violencia de género en Andalucía".

La vicepresidenta segunda del Parlamento, la socialista Irene García, apuntaló esa petición de Espadas de la Diputación Permanente afirmando que "no cabe que no seamos contundentes y hay que ser firmes en la erradicación de la violencia", para quien "no es sostenible seguir destinando recursos a instrumentos que se han demostrado inútiles, como el mantenimiento del teléfono de violencia intrafamiliar".

García argumentó la semana pasada que, ante esta "trágica semana", el Grupo Socialista solicita la convocatoria de la Diputación Permanente "para tender nuestra mano al Gobierno de la Junta de Andalucía y que se activen más mecanismos, más ayudas y más recursos para atender a las mujeres que sufren violencia de género". Según los datos facilitados por el Gobierno andaluz la pasada semana, Andalucía acumula en la actualidad 250 mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003, mientras que en España el número asciende a 1.219 desde que se empezaron a contabilizar este tipo de asesinatos. Hay 416 menores de edad huérfanos, 84 en Andalucía.