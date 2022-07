Macarena Olona, tras la dimisión de Adriana Lastra: "Una mujer no debería verse obligada a dimitir por su embarazo"

La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Parlamento de Andalucía, Macarena Olona, ha señalado que "una mujer no debería verse obligada a dimitir por su embarazo".

Así lo ha manifestado este lunes Olona en su cuenta de Twitter después de que la número 2 del PSOE, Adriana Lastra, dimitiera como vicesecretaria general del partido "por cambios recientes en su vida personal que le han obligado a tomar una baja laboral prolongada".

Una mujer no debería verse obligada a dimitir por su embarazo.Fdo.: @vox_es — Macarena Olona (@Macarena_Olona) July 18, 2022

"Una mujer no debería verse obligada a dimitir por su embarazo. Fdo.: Vox", ha publicado la portavoz de Vox en el Parlamento andaluz en clara referencia a la dimisión de Lastra, que ha indicado que comunicó su decisión al secretario general del partido, Pedro Sánchez, "hace días", a quien agradeció su confianza todos estos años "en un camino que muchos creyeron imposible".

Lastra ha trasladado que el cargo de número dos del PSOE es una tarea "muy exigente en tiempo, esfuerzo y desvelos" y por tanto ha decidido apartarse. "En los últimos meses se han producido cambios importantes en mi vida personal que me exigen tranquilidad y reposo y que, en las dos últimas semanas, me han obligado a tomar una baja laboral que se va a prolongar aún un tiempo", ha explicado en un documento en el que no aparecen las siglas del partido.

"Por todo ello, y ante la dificultad de compaginar las exigencias de reposo y cuidados, imprescindibles en mi situación actual, con la intensidad que exige la dirección del Partido, he presentado mi dimisión como Vicesecretaría General del Partido Socialista Obrero Español", ha apuntado la socialista.

A Buxadé le parece "muy bien" que Lastra se aparte para cuidarse

Por su parte, al portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, le parece "muy bien" que Lastra haya dimitido para "cuidarse a sí misma y a su bebé".

"Tiene todo el derecho a reducir su actividad y a cuidarse a sí misma y a su bebé", ha abundado, antes de añadir que se alegra "muchísimo por el embarazo de cualquier española" y de desear a la diputada que disfrute de su gestación y que el nacimiento de su criatura sea "maravilloso".