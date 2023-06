Málaga abre una nueva batalla en la precampaña electoral

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha aprovechado la visita a Benalmádena en precampaña este domingo para responsabilizar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del fiasco que supuso esta semana que Málaga no fuese elegida para albergar la Exposición Internacional de 2027. La capital malagueña se quedó a sólo 11 votos de cumplir un sueño que se fue para Belgrado y ha abierto una nueva batalla en esta larguísima precampaña electoral.

Las manifestaciones del responsable del PP no cayeron en saco roto y tuvieron cumplida respuesta desde el PSOE andaluz, que acusó a Bendodo de sembrar "la crispación y el odio" entre los territorios. El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, a través de su cuenta de Twitter, respondió más agrio de lo habitual a Bendodo.

El coordinador general del PP considera que desde el Gobierno central se ha actuado "a medio gas" en la candidatura malagueña, ya que no se ha implicado plenamente para conseguir atraer a España este evento internacional.

En la expedición malagueña a París, ciudad en la que la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE) se decantó por Belgrado, estaban el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; el presidente de la Junta, Juanma Moreno; y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. Sin embargo, para Bendodo el esfuerzo del Gobierno español no fue suficiente y lo comparó con Serbia. “Su primer ministro estuvo allí toda la semana y Sánchez ni fue”, afirmó Bendodo. "Aquí sí le hubiéramos permitido que hubiera cogido el Falcon y se hubiera ido de Madrid a París y hubiera defendido la candidatura de Málaga, que es una ciudad española. Al final ahí están los resultados", agregó.

En su línea de acusaciones, el coordinador general de los populares argumentó que "Sánchez no se ha comprometido" con la candidatura de Málaga, o sólo lo hizo con "con la boca pequeña": “No podía decir que no, no ha levantado en él ninguna ilusión, no podía permitir otra victoria de Málaga. Eso es lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez con respecto a la Expo”.

Un Bendodo desatado por la derrota de Málaga en París continuó con el ataque a Sánchez y comentó que si la candidata hubiese sido "una ciudad de Cataluña o el País Vasco, seguro que hubiera estado" presente en París. “Nos tratan con desprecio los socialistas a Málaga y eso no lo podemos permitir y tenemos que denunciarlo. Han actuado a medio gas en la candidatura y no se ha conseguido, entre otras cosas, por la falta de compromiso del Gobierno", señaló.

Con estas declaraciones sobre el tablero político, era de esperar que desde el PSOE se reaccionara. Juan Espadas en primera persona respondió las declaraciones de Bendodo, al que acusó de fomentar “el agravio con otros territorios de España”.

“¿Y usted era el que decía que se gana metiendo goles y no dando patadas? ¿Va a rectificar o a disculparse, sr. Bendodo? ¿Tiene algo que decir el sr. Moreno?”, se preguntó el secretario general de los socialistas andaluces.

La derrota malagueña en París ha sido, a juicio de Espadas, una mala noticia para todos. “A todos nos duele que la candidatura de Málaga no fuera elegida”. Así, el secretario general del PSOE de Málaga, Dani Pérez, señaló que Bendodo “habla una vez más desde el desconocimiento” y pidió a De la Torre, “que salga a desmentir” sus declaraciones.