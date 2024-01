Manuel Gavira: "Hay una campaña del PP para intentar laminar a Vox"

Manuel Gavira (Cádiz, 1969) es portavoz de Vox en el Parlamento y presume en su despacho de ser gaditano y socio del Cádiz. Asegura que su futuro está en Andalucía y huye de quinielas que lo sitúan lejos de su tierra. Defiende su proyecto a pesar de que las encuestas de mitad de legislatura no le son favorables.

–¿Cómo le ha ido este fin de semana pasado en la asamblea de su partido en Madrid?

–Muy contento. Estoy en este partido por Santiago Abascal. Soy de los convencidos.

–Si no hay votación, como pasó, no se ve si hay descontento.

–¿Pero si no hay candidaturas alternativas, no podemos pensar que no hay corrientes contrarias a Santiago Abascal? El análisis debería ser ese. Si hay compañeros que no están de acuerdo con la gestión del Comité Ejecutivo Nacional han tenido una oportunidad magnífica para recoger los avales y presentar su candidatura.

–La encuesta del Centra le da una ligera bajada a Vox, lo deja en 11 o 12 escaños.

–Las encuestas del Centra las ponemos en cuarentena. Dos semanas antes de que Moreno convocara las elecciones, teníamos 22 escaños y después logramos 14. Lo que sí reconoce el Centra es que Vox en Andalucía, incluso con esta campaña que tenemos del PP en contra, porque hay una campaña del PP en contra de Vox en Andalucía, tiene un suelo bastante fiable: 12,7%. Eso significa que el mensaje de Vox está calando en la sociedad andaluza. Por mucho que la maquinaria del Gobierno pretenda laminarnos o hacer ver que no existimos, hay un 12,7% de votos de Vox en una encuesta del Gobierno de Moreno.

–¿Qué balance hace de este lustro de Gobierno de Moreno?

–Después de 37 años del Gobierno del PSOE, se demostró que era posible que hubiese un Gobierno que no fuera socialista. Hoy no voy a decir que ha supuesto un fraude, pero sí cierta decepción. Esperábamos que el Gobierno de Moreno se caracterizase por cumplir lo que prometió.

–¿Vox se arrepiente entonces?

–No, pero sí nos arrepentimos de que en aquel momento teníamos que haber hecho más presión para intentar estar en el Gobierno, porque es dentro de los gobiernos como se traducen y se ejecutan las políticas que uno piensa.

–¿Si vuelven a ser claves en 2026, qué va a pasar?

–No va a pasar lo mismo que en 2018. Vamos a ser mucho más exigentes y vamos a intentar estar en el Gobierno de Andalucía. Ya nos engañaron una vez.

–¿Vox se siente engañado en el pacto de Doñana?

–No voy a decir que me sentí estafado ni engañado ni nada. Para Vox lo más importante son los agricultores de esa zona de Huelva. La Junta ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de España, un acuerdo que no es nada original, la mayoría de todas esas medidas y esas infraestructuras ya son conocidas por todos, es decir, que no hay nada nuevo. Y lo único que quieren ellos es trabajar. Nuestra ley no tocaba el acuífero de Doñana ni el parque. Y voy a volver a repetirlo, en Huelva no hay un problema de escasez de agua, hay un problema de escasez de infraestructuras .

–¿Cómo pueden influir las protestas de los agricultores en Europa en el campo andaluz?

–El sector primario de Andalucía y el de España van a salir a la calle pronto porque es insostenible lo que está pasando. Los agricultores y los ganaderos de Andalucía saben que el país que más PAC recibe es Francia. Los agricultores de toda Europa piden cosas que precisamente Vox ha solicitado desde hace años: control de los productos que vienen de fuera y la competencia legal de esos productos. Y encima somos un país esquilmado, porque cada vez tenemos menos ayudas, nos exigen más burocracia y más control para poder acceder a esas ayudas. O se ponen en ese mismo nivel que Europa o el campo de Andalucía se muere y si se muere el campo, Andalucía va detrás. Se da la paradoja de que Moreno está en Bruselas y con las políticas que dicta Bruselas. Entre el campo y Bruselas, Moreno está con Bruselas.

–¿No le da la sensación de que del Parlamento andaluz está más pendiente del debate catalán que del propio?

–Estoy seguro de que todo el mundo entiende que podemos dedicarnos a más de un problema. Por supuesto que el problema de Andalucía es el de los servicios públicos sanitarios, de educación, dependencia, el sector primario y la sequía. Pero en España no hay un actor jurídico que diga que lo que está pasando no es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado, un golpe al Estado de Derecho. Estamos hablando de que las cesiones al País Vasco y a Cataluña perjudican a las partes más pobres de España, entre ellas Andalucía, y cuando se habla de cesiones a Cataluña se está hablando de traer más desigualdad a Andalucía. La amnistía va a seguir ahondando en la brecha de la división y la falta de igualdad.

–¿No va a haber un nuevo modelo de financiación?

–Vaticino que no. Quiero que todos los españoles seamos iguales y que tengamos los mismos servicios públicos. Por ejemplo, en relación con la atención sanitaria, hemos presentado una iniciativa en el Parlamento para que el gasto sanitario del Gobierno de Moreno se equipare a la media nacional. ¿No hablan de igualdad? ¿Cuánto es la media nacional de atención sanitaria 1.906 o 1.907 euros? ¿Cuánto es la población de Andalucía? 8.700.000. Eso suma 17.000 millones de euros. Con eso se manda un mensaje de estabilidad al personal sanitario, hace un efecto llamada para todos los sanitarios andaluces que están trabajando fuera y te permite planificar ante una sociedad avejentada.

–¿La gestión sanitaria es el punto débil de Moreno?

–Hay un problema de gestión porque el modelo que aplica el Gobierno de Moreno Bonilla es el mismo que se aplicaba anteriormente. Son parches lo que ponen. Con 17.000 millones de euros no vas a poner un parche, vas a pensar en una estrategia de futuro para Andalucía. La atención sanitaria privada, la concertada, es muy necesaria, pero no puede ser la única respuesta sobre la que tienen que descansar los problemas del Servicio Andaluz de Salud. Y este Gobierno, con un millón de andaluces en lista de espera, cree que no hay un problema y que Moreno se tenía que subir sueldo.

–¿La solución pasa por las dimisiones en la Consejería?

–Ha habido tres dimisiones en el último mes. Van cambiando porque no tienen un plan y lo que hacen es ir cambiando las fichas. Lo que le pedimos al Gobierno de Moreno no es ya que cese o que la consejera dimita, sino que tenga un plan para la atención sanitaria en Andalucía.