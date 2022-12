La andaluza María Luisa Balaguer, posible presidenta del Constitucional.

Almeriense de nacimiento, granadina de formación y malagueña de profesión. La almeriense María Luisa Balaguer es una de las dos favoritas para presidir el Tribunal Constitucional, una vez que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha desbloqueado los nombramientos de los dos vocales que le corresponden. El Constitucional pasará de tener una mayoría conservadora a otra progresista, y su primera labor será elegir al presidente.

Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado, era el preferido del bloque progresista del CGPJ, pero los conservadores se han asegurado una composición del Constitucional que no le beneficia. De hecho, buena parte del bloqueo de las últimas semanas se ha debido a que los conservadores no aceptaban a un magistrado progresista del que se suponía que votaría a favor de Conde-Pumpido. Si no fuese él, la catedrática de Derecho Constitucional María Luisa Balaguer sería la presidenta.

Balaguer (Almería, 1953) fue propuesta para formar parte del Constitucional por el Parlamento andaluz, ya que el Senado, donde fue elegida, abrió esa posibilidad de iniciativa a las cámaras autonómicas. El grupo socialista del Senado recogió la candidatura y fue aupada en 2017. Durante estos años, Balaguer se ha manifestado en dos grandes casos en contra de la mayoría del Constitucional. Cuando el tribunal de garantía anuló el confinamiento que se ordenó bajo el estado de alarma, emitió un voto particular en contra, al entender que el estado de excepción, por el que se posicionó la mayoría, no estaba pensado para una contingencia sanitaria. También lo hizo contra la admisión del recurso de amparo por parte del PP para suspender la votación en el Senado de las proposiciones de ley que afectaban al propio Constitucional.

En su voto particular, Balaguer hace una lectura más parlamentarista de la Constitución, además de sostener que el recurso de amparo afectaba a la votación en el Congreso, por lo que no se podía extender al Senado. En su exposición, afirma que se creó "una inseguridad jurídica notable". Hace una semana fue entrevistada en el programa Mesa de Análisis, donde sostuvo que el Constitucional no estaba fracturado, a pesar de la división expresada en la votación. Explicó que los debates eran mucho más académicos de lo que se pudiera proyectar en esos momentos.

Balaguer se licenció y doctoró en Derecho en Granada, y era catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Málaga, donde daba clases en Periodismo y Derecho. Antes de entrar en el Constitucional, colaboró con el Instituto Andaluz de la Mujer y la Consejería de Salud, y formó parte del Consejo Consultivo de Andalucía.

Si fuera elegida presidenta, sería la primera mujer que lidera el Constitucional. De orientación de izquierdas y feminista, Balaguer ha sido una estudiosa de las políticas de género, y ha publicado recientemente el libro El feminismo del siglo XXI. Del Me Too al movimiento Queer, en la editorial Huso. No será la única andaluza, otra vocal progresista, Inmaculada Montalbán, es granadina y fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El Constitucional se reúne este jueves para pronunciarse sobre las cuatro renovaciones, entre las cuales está el ex ministro Juan Carlos Campo. Campo es gaditano, fue diputado socialista por esta provincia y ahora estaba destinado en la Audiencia Nacional.