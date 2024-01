María Márquez: "Espadas me ha pedido exclusividad para Andalucía"

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en Andalucía María Márquez ha confirmado este miércoles que dejará este próximo fin de semana de la Comisión Ejecutiva federal del PSOE -donde ocupa la Secretaría de Formación- para asumir "el reto" de la reorganización del partido que Juan Espadas está ultimando estas semanas.

La salida de María Márquez de la Ejecutiva federal del PSOE se hará oficial este próximo fin de semana en La Coruña, en la Conferencia Política en la que el partido acometerá "una actualización de sus líneas programáticas de cara a los próximos cuatro años".

La parlamentaria por Huelva ha avanzado que su nuevo puesto estará ligado a la vida orgánica de la formación, y será Espadas el que anuncie los cambios: "Hay que respetar los tiempos". "Soy una mujer de partido y mi secretario general en Andalucía me ha pedido exclusividad y tiempo para mi tierra, así que a partir de ahora recorreré todos los pueblos. Asumo el reto", ha agregado.

Márquez se ha puesto como horizonte la próxima cita electoral de 2026, que "puede ser un buen año para Andalucía". No obstante, la política onubense quiso agradecer tanto al presidente Pedro Sánchez, como al secretario general del su partido, Juan Espadas, "la oportunidad que he tenido en la Ejecutiva federal". "Ha sido un tiempo que me ha servido de formación y una experiencia maravillosa", ha explicado.

En La Coruña, la Comisión Ejecutiva Federal propondrá la incorporación de cuatro nuevos miembros a la dirección del Partido Socialista; en concreto, de los ministros de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente; de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; de Industria y Comercio, Jordi Hereu; y de Igualdad, Ana Redondo.

La propuesta de la Ejecutiva federal deberá ser ratificada por el Comité Federal que tendrá lugar este domingo, 21 de enero, en La Coruña.

Por su parte, fuentes socialistas han confirmado este miércoles a Europa Press que María Márquez saldrá de la Comisión Ejecutiva Federal para asumir el "mayor peso y responsabilidad" que Juan Espadas quiere atribuirle en la Dirección regional del PSOE-A, y que "le obligará a una mayor dedicación a esta tarea orgánica en Andalucía".

Comité Director

Juan Espadas tiene previsto anunciar el próximo jueves, 25 de enero, los cambios que va a acometer en la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, la víspera de que el Comité Director del PSOE-A dé luz verde a dicha remodelación. Además, el líder socialista tiene previsto dar a conocer en esas fechas la composición del "Gobierno alternativo" que está diseñando para su labor de oposición en Andalucía.

Nacida en San Juan del Puerto (Huelva), en 1990, María Márquez es licenciada en Psicología y es parlamentaria andaluza desde 2015. Ha sido además secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad del PSOE de Andalucía, ponente de la Ley de Memoria Histórica y Democrática y de la Ley del Cine de Andalucía.

Asimismo, y según recuerda el PSOE de Huelva en su página web, ha sido vicesecretaria general del PSOE de Huelva (2012-2017), vicesecretaria general de Juventudes Socialistas de España (2012-2017) y concejala en el Ayuntamiento de San Juan del Puerto (2011-2015).