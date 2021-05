Mas País y Errejón buscan su hueco en Andalucía

El responsable de afiliados de Más País en Andalucía se levantó el miércoles con un grupo nada desdeñable de peticiones de militancia en el sistema que registra las nuevas inscripciones. El resultado de Mónica García y el sorpasso de Más Madrid al PSOE en las elecciones está provocando un efecto arrastre en la formación de Íñigo Errejón en Andalucía. “Un empujón”, en palabras de la coordinadora del partido, Esperanza Gómez, a un crecimiento sostenido después del intento fallido por lograr presencia en el Congreso de los Diputados en las elecciones generales de noviembre 2019.

Sólo el ex fundador de Podemos, su número dos por Madrid y Joan Baldoví, de sus aliados de Compromis, lograron escaño en aquellos comicios, pero el batacazo no desanimó a Gómez y sus colegas, convencidos de la necesidad de aportar una nueva opción a los votantes de izquierdas en Andalucía a pesar de la amalgama con la que ya cuentan. Conscientes de la dificultad del escenario en el que quieren entrar, los responsables de Más País en la comunidad apuestan por un trabajo “de hormiguita”, es decir, lento pero constante, para consolidar a una fuerza que, aseguran, es distinta del resto de la oferta existente.

El carácter verde de Más País, asociado en todo el país conEquo, bebe del convencimiento del propio Errejón, pero no hay que olvidar del creciente éxito de las fuerzas ecologistas en el contexto europeo. De hecho, existe la creencia dentro del partido de que el éxito de Madrid tiene que ver más con este perfil verde que con los inicios, más apegados a la salida de Podemos y la figura de Manuela Carmena. El carácter federalista también está en su ADN, pero adquiere más relevancia si se tiene en cuenta la líder de Más País en Andalucía es una reconocida federalista. De hecho, colaboró hace varios con el PSOE en la elaboración de la concepción federal de España que buscaban los socialistas.

La vocación territorial está estrechamente con esa visión federalista de Más País, huyendo del andalucismo más soberanista que se atisba en opciones más radicales y ahora representadas por Teresa Rodríguez. Esta visión propia se articula a través de alianzas con fuerzas regionales. Compromís en Valencia es el ejemplo más conocido, pero ha ocurrido lo mismo en Aragón con la Chunta y en Andalucía se ensaya tras la entente con Iniciativa del Pueblo Andaluz y, a nivel más provincial, con Vamos Granada. Gómez y su equipo están trabajando en esa vía con intensidad a nivel municipal. El resultado es ese crecimiento sostenido y que ha sido vitaminado por el éxito madrileño. Sevilla y Málaga son las dos provincias donde la formación tiene más presencia, seguidas por Granada y Cádiz.

El objetivo de este camino es poner en el Parlamento andaluz la pica que Gómez no pudo poner en el Congreso. No renuncian a nada, pero desde la dirección de Más País Andalucía señalan la importancia de lograr, al menos, un escaño en la Cámara regional para lograr una visibilidad constante. La líder de la formación tiene experiencia en los pasillos del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, ya que fue una de las diputadas más destacadas en la irrupción de Podemos.

De aquella época, Gómez conserva buenas relaciones con Rodríguez, aunque la posibilidad de que las antiguas compañeras se reúnan en una misma papeleta parece muy lejana. El jefe estatal del partido desató una tormenta de rumores al aludir a la ex líder de Podemos en Andalucía, pero quienes lo conocen aseguran que “aunque no cierran los puentes”, la intención de Errejón es que Más País en Andalucía se presente a las próximas elecciones con papeleta propia. Sí parece descartado es recuperar las alianzas con Unidas Podemos. El objetivo final, aunque no se ponen fecha, es imitar a Mónica García y superar al PSOE para convertirse en la fuerza hegemónica de la izquierda.