La obligación de llevar puesta la mascarilla en espacios interiores es una de las pocas medidas personales de prevención del virus que se mantienen tras dos años de pandemia de covid. El debate sobre si ha llegado el momento de retirarla toma impulso justo en estos momentos previos a las Fiestas de Primavera en toda Andalucía y en vistas, sobre todo, a la celebración de las ferias en las distintas ciudades y pueblos.

Ya conocemos las recomendaciones sanitarias que la Junta de Andalucía ha difundido para reducir el riesgo de contagio durante la Semana Santa y que incluye la mascarilla en exteriores durante las aglomeraciones y la realización de test a las cuadrillas de costaleros horas antes de meterse bajo el paso.

Elaborado el decálogo para la Semana Santa, llegará el momento en el que haya que decidir si se implantan restricciones puntuales durante la Feria, como regular el aforo de las casetas. Por el momento, la Junta no ha establecido protocolo sanitario o recomendación de manera oficial, pero el consejero de Salud, Jesús Aguirre, sí se ha manifestado a favor de mantener el uso obligatorio de las mascarillas en el interior de las casetas, medida que aún no se ha derogado. Si no se hace antes de que den comienzo en mayo, Andalucía tiene ante sí sus primeras ferias con mascarilla en interiores, de las que solo se podrá prescindir cuando se esté consumiendo.

Ante este escenario, queremos saber tu opinión: Mascarillas en el interior de las casetas de Feria. ¿Sí o no?