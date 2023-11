Moreno cree que la ley de la Junta sirvió de "palanca" para el acuerdo de Doñana

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido que la proposición de ley del PP y Vox para regularizar regadíos en Doñana, que ha retirado tras el acuerdo con el Gobierno, ha servido de "palanca y acicate para mover al Ejecutivo para proteger al Parque Nacional con desarrollo económico y social". Por su parte, uno de los actores que ha protagonizado las negociaciones, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha asegurado que el pacto tiene "garantías de cumplimiento", toda vez que ha subrayado que con él "ganan todos".

En sendas entrevistas en Onda Cero y RTVE, Moreno ha sostenido que si el PP no hubiera impulsado el proyecto de ley para regularizar regadíos en pueblos de la corona Norte de Doñana que se quedaron fuera del llamado plan de la fresa en 2014, "hoy no se estaría hablando de un acuerdo" como el que selló ayer. El presidente de la Junta ha explicado que en el año 2014 hubo muchos agricultores que se quedaron en un "limbo jurídico" con el plan de la corona norte de Doñana, llamado plan de la fresa, al quedar fuera de la regularización, y el Ejecutivo andaluz, cumpliendo su "palabra" que "comprometió en la campaña electoral", decidió que había que protegerlos con el proyecto de regularización de regadíos.

Sin embargo, el Ejecutivo andaluz lo paralizó cuando en septiembre pasado vio voluntad política "real" de la vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Ribera, para negociar de forma discreta durante dos meses y que ha concluido con un acuerdo sobre dicho asunto que enfrentó a la Junta y al Gobierno. Moreno, que ha afirmado que es "buen acuerdo" en el que han cedido todas las partes, ha asegurado que será "positivo para el prestigio de Doñana" y ha valorado que se le da una "alternativa económica a la zona porque Doñana no puede ser un lastre para el desarrollo económico y social" de los pueblos de la comarca.

A información pública

Por su parte, Antonio Sanz, ha valorado de "manera muy satisfactoria" este acuerdo, "que ha sido calificado por todas las partes de histórico", por ello, ha resaltado que "no hay ningún sector que no haya valorado positivamente este acuerdo". Asimismo, el consejero ha subrayado que este acuerdo "tiene garantías de cumplimiento" y, "frente a quienes dudan de si se va a cumplir, o no", ha destacado el trabajo que desempeñará la futura comisión de seguimiento que se ha creado entre la Junta de Andalucía y el Estado para "continuar esa línea de diálogo y de acuerdo para su ejecución". "Por lo tanto, pasamos a una fase de información pública de las medidas, hasta el 15 de diciembre y, a partir de ahí, arrancaremos los trabajos de la comisión de seguimiento para garantizar su cumplimiento", ha abundado.

Por otra parte, ha remarcado que "otra de las garantías de su cumplimiento" es que las ayudas a los agricultores "se van a ir analizado año tras año para garantizar el cumplimiento de las medidas de reforestación", toda vez que ha añadido que "los 3.000 euros por hectárea -2.000 euros que aporta la Junta y otros 1.000 de la Diputación de Huelva- que se incorporan a los 7.000 del Estado para los agricultores de la zona, son precisamente para garantizar la renaturalización de la zona vinculada a la agricultura en la zona que puede verse beneficiada de estas ayudas".

"Por lo tanto, hay dos garantías: la comisión de seguimiento, la revisión anual, y la reforestación garantizada a través de lo que representa la aportación que la Junta de Andalucía realiza; lo cual hace viable y hace que se pueda cumplir este acuerdo que, además, conlleva ni más ni menos que 1.400 millones de euros de compromiso entre ambas Administraciones", ha indicado.

Además, ha señalado que es un acuerdo que, "lógicamente", ha provocado "cesiones de todos" para que se pueda alcanzar un acuerdo de "todos", pero con él "ganamos todos: los andaluces, todos los sectores, Doñana, los municipios del entorno natural, los agricultores, los ayuntamientos, los colectivos sociales, las empresas y trabajadores de la zona y las organizaciones ecologistas y conservacionistas que velan por la protección medioambiental del parque". "En definitiva nos comprometimos con los agricultores y hemos cumplido", ha enfatizado.

Por todo ello, el consejero ha señalado que no es un acuerdo "cualquiera", sino que es el "más amplio que jamás se haya alcanzado para desarrollar e impulsar una zona y también para potenciar lo que representa la joya natural más importante de Europa, que es el Parque de Doñana". "No es solo una cuestión relacionada con la agricultura, sino que, sobre todo, es un acuerdo que significa un decidido impulso socioeconómico para la provincia de Huelva. Y es una de las cuestiones que ha provocado que, en lugar de un mes, se hayan desarrollado reuniones muy intensas durante prácticamente dos meses".