"Si PP y Cs son tan patriotas, que apoyen los Presupuestos"

Estas van a ser las segundas elecciones que Susana Díaz que afronta como presidenta de la Junta. A las pocas horas de anunciar que los comicios autonómicos será el 2 de diciembre, atiende a este diario en Córdoba.

-Ciudadanos rompió la alianza parlamentaria con el PSOE el 6 de septiembre, pero no ha sido hasta ahora que ha disuelto el Parlamento. ¿Por qué? ¿No hubiera sido mejor celebrar antes las elecciones y haber contado antes de 2019 con un Presupuesto de la Junta?

-Si hubiese convocado elecciones, tampoco tendríamos aprobado el Presupuesto. Pero lo hice por dos motivos. Primero quería ver si se reconducía la situación. Quien rompe es Albert Rivera, viene a Andalucía y da instrucciones a su gente de que no se siente siquiera a negociar ni a ver el contenido del Presupuesto. Y segundo, porque tenía interés en que las leyes de igualdad y de cambio climático no se quedarán en el tintero. Pero, de verdad, pensaba que en un mes quizás se iban a relajar un poco.

-¿Usted responsabiliza, personalmente, a Rivera?

-Sí, creo que las instrucciones las dio él. De verdad.

-Parece que tampoco el PSOE puso mucho empeño, hay quien lo ha visto como un teatrillo.

-Bueno, yo sé que cuando llega el final de la legislatura, los partidos se van poniendo nerviosos y se producen un distanciamiento que es hasta normal, son tácticas que obedecen a distintos motivos, pero lo que no esperaba era un ruptura tan abrupta de Rivera ni una ostentación tan evidente de que la decisión no se tomaba aquí, sino que se tomaba por su interés de competir con Pablo Casado cuanto antes, para utilizar Andalucía como campo de batalla.

-El factor Casado.

-Ha habido dos momentos en los que Rivera se queda fuera de juego. El primero fue por la moción de censura, que lo dejó descolocado, y el segundo ha sido por el resultado del congreso del PP.

-Usted apoyó a Soraya.

-No voté en esas primarias.

-Bueno, dijo que la prefería.

-Dije que ella iba a tener más altura de miras para llegar a acuerdos en beneficio de su partido y por el bien del país. Y ya ha visto que Pablo Casado se ha radicalizado mucho más e, incluso, ha dicho que compartía las cosas que Vox ha reclamado en Vistalegre. Lo grave no es lo que diga Vox, sino que alguien que aspira a ser presidente del Gobierno haga suya algunas propuestas xenófobas, racistas, en contra de las mujeres y de enfrentamiento entre los ciudadanos y los territorios.

-¿Volvería a repetir la alianza con Ciudadanos?

-Tengo claro que los ciudadanos están cansados del enfrentamiento, del encanallamiento y del ruido en la política, lo que esperan de nosotros es una campaña en la que hablemos de sus problemas, y el día después, yo, al menos, voy a tener la voluntad de dialogar con todo el mundo. Pero aspiro a tener una confianza mayoritaria de los ciudadanos. Esta legislatura ha sido posible porque ha habido una mayoría holgada del PSOE y, segundo, porque Ciudadanos ha apoyado los presupuestos de estos tres ejercicios.

-¿Y con Podemos e IU?

-Bueno, con lo que queda de IU. Yo he querido hablar con todo el mundo en esta legislatura, pero Teresa Rodríguez ha preferido hacer de muleta del PP.

-Teresa Rodríguez explica justo lo contrario.

-Si mira usted las reuniones que hemos tenido en San Telmo con todas las fuerzas políticas, verá que ella no ha tenido la voluntad de hacerlo. Y, a veces, con otros portavoces de Podemos distintos a Teresa Rodríguez, como en el caso de la negociación por el modelo de financiación autonómica, sí ha sido posible.

-Pero no puede ocurrir que, cada vez que llega una campaña, los partidos anuncien que no pactarán con otros, cuando la realidad parlamentaria es justo lo contrario, se han acabado las mayorías absolutas en todo el país.

-Y algo más. Los partidos, al menos, deben comprometerse a que haya Gobierno. En las elecciones pasadas, los andaluces llegamos primero a ese ciclo del que habla. En ese momento, aparecieron nuevos actores en la política, pero tuvimos que esperar 80 días para formar Gobierno. Y no había Gobierno alternativo, cuando lo natural es que si uno no puede gobernar, deje a los otros. Eso es lo natural. Si hay alternativa, que se intente, pero si no, que gobiernen los que pueden. No todas las fuerzas políticas entienden que el compromiso con la gobernabilidad es de todos. A nuestra democracia, que es joven aunque comienza a ser adulta, le falta esa asignatura. Se confunde la diversidad en las Cámaras con el bloqueo.

"Yo quiero gobernar con una mayoría suficiente"

-¿Con quién pactaría?

-Yo quiero gobernar con una mayoría suficiente.

-Sola.

-Sí, sola, pero con una mayoría suficiente para cumplir íntegramente con mi programa electoral. Creo que estos tres años y medio han ido bien. Hoy entramos bien preparado en este ciclo económico, con una ampliación de derechos. Tenemos el PIB más alto de nuestra historia, tenemos más profesores, más personal sanitario, y lo que quiero es que las heridas que ha dejado la crisis sanen. Y para eso quiero dialogar con todo el mundo, claro, pero quiero gobernar en solitario.

-Juan Marín ha anunciado, de modo rotundo, que Ciudadanos no le apoyará en su investidura.

-Y ayer dijo otra cosa. Ya he oído demasiadas palabras gruesas, que no van a dejar formar Gobierno, que van al notario, de bloqueo.

-¿Faltan 50 días, y ya teme un bloqueo?

-Es como si no tuvieran iniciativas para Andalucía, no tienen proyecto. El PSOE es el único partido que está poniendo un proyecto para esta tierra sobre la mesa. La gente, de verdad, está en otra onda, está harta del encanallamiento y de la crispación. Y del tú más.

-Pero sin Ciudadanos lo tendrá difícil. Marín ha sido muy claro.

-Que lo respeto, de verdad, ellos están en la aritmética y yo, en las propuestas.

-Usted ha dicho que le repugna el gasto del gerente de la Faffe en burdeles, pero se podrá hacer otra cosa, ¿no?

-Lo que hemos hecho: ir a los tribunales. Quien denunció ante la Justicia fue la Junta, y no sólo denunciamos, sino que este señor ha comparecido ante la juez porque la representación legal lo ha pedido. Toda la información que tiene el Gobierno andaluz, incluida las claves de ese sistema informática, las ha entregado a la juez.

-¿Villén es militante socialista?

-No es militante desde hace tiempo.

-Cuando usted comenzó a gobernar en esta legislatura, había 1.300.000 parados en Andalucía, según la EPA, ahora poco más de 900.000…

-Son ocho puntos menos. Y el pasado año, según esa misma EPA, fue la comunidad que más empleo creó en España.

-A pesar de eso, el desempleo andaluz es del 23% y la media española, del 15%. ¿Hasta cuándo estas diferencias?

-Pero en año del mayor crecimiento económico, el del boom inmobiliario, cuando en este país se hablaba de pleno empleo, en el 2007, Andalucía estaba siete puntos por encima de la media de España en desempleo. Es que Andalucía viene de padecer un paro estructural. Incluso las crisis económicas son más virulentas en nuestra comunidad, y no lo digo yo, lo dicen diferentes actores económicos. El propio director adjunto a la Comisión Europea explicó hace unos días que las políticas de austeridad han sido mucho más crueles para las comunidades autónomas que tenemos más necesidades. A pesar de eso, cuando ha cambiado el ciclo económico, Andalucía es la que más empleo ha creado. ¿Qué tenemos una dificultad? Es evidente.

-Tanto el presidente José Antonio Griñán, como usted misma, hablaron de que había que cambiar el modelo productivo andaluz. ¿Qué ha ocurrido con esto?

-Sí lo hay, hay una evolución del modelo productivo: le doy varios indicadores. Este año cerramos con el PIB más alto de la historia; no es suficiente, es verdad, además del PIB, hay que luchar contra la precariedad laboral y mejorar las condiciones de los trabajadores. Por segundo año consecutivo, tenemos el récord de exportaciones en Andalucía. 2.000 millones de euros más, cuando la balanza comercial de España está siendo negativa. El 29% de la facturación de los parques tecnológicos de España es de Andalucía. Y tenemos un sector aeronáutico que ya vende más que el aceite de oliva. Lo decía antes, el número de nuevos ocupados está por encima del de otras comunidades. No estamos igual que hace tres, cuatro o diez años, pero es evidente que venimos de dónde venimos. Ahora, no voy a negar que la crisis nos ha hecho daño. Piense en su casa. Si en su hogar entra la mitad del salario, usted no vive igual. Pues eso nos ha pasado.

-Uno de los problemas más grave que ha tenido en esta legislatura ha sido el del sector sanitario. Hoy mismo hay quejas a causa de las deficiencias que aún hay en la atención primaria.

-Sí, se lo he dicho, cuando en su casa entra menos dinero, se tiene que notar. Ahora bien, en Valencia se vendieron cinco hospitales, se fueron del público al sector privado; en Madrid, fueron los tribunales los que paralizaron ese proceso de privatización; aquí, no ha ocurrido nada de eso. En los cinco años que llevo de presidenta se han abierto varios hospitales en Andalucía, se han ampliado la cartera de servicios; lo último han sido los parches para los niños con diabetes, los implantes cocleares y el cribado de colón. Yo soy consciente de que había que reforzar el personal, porque tanto la tasa de reposición como la austeridad no lo han permitido. Y en atención primaria, que es el 90% de la puerta por la que acceden los usuarios, había que meter más profesionales; por eso entran ahora 1.306 nuevos profesionales.

-En mi centro de salud aún hay cerradas varias habitaciones de consulta porque no hay personal.

-Por eso vamos a incorporar a esos 1.306 profesionales. Pero nadie puede dudar que el modo de enfrentarnos a la crisis ha sido diferente.

-Usted no asistió a la presentación que hizo el ministro Ábalos y varios importantes empresarios del Corredor (ferroviario) Mediterráneo. ¿Por qué?

-Porque tenía pleno en el Parlamento.

-¿Usted cree, de verdad, que ese corredor va a llegar hasta Algeciras?

-Tengo el compromiso del presidente del Gobierno de que los Presupuestos Generales del Estado, que va a presentar en Europa el día 15, contemplan tanto la Algeciras-Bobadilla, como los tramos del ramal del Mediterráneo que están en Andalucía. Y eso, incluido el cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto, que son 300 millones de euros más de inversión pública que se nos quitó en anteriores ejercicios presupuestarios por parte de Rajoy.

-¿Esa inversión adicional va a ser así?

-Sí, es seguro. Se ha comprometido el presidente del Gobierno, lo ha repetido el ministro Ábalos y la ministra Montero.

-Pero a buena parte de Andalucía le interesa el ramal central, desde Algeciras a Madrid.

-A Andalucía le interesan los dos ramales. Tenemos el principal puerto de España, que es Algeciras, que es el kilómetro cero del Corredor Mediterráneo. Quien no entienda que éste es el kilómetro cero no entiende cómo va el tráfico marítimo de las grandes rutas.

-Cero es donde lo van a dejar.

-Eso es lo que nos ha pasado en la etapa de Rajoy. Año tras año, dejaba poca cantidad en los Presupuestos y, además, no se ejecutaba. Parecía que había un interés en dejarlo así. Nos interesan los dos ramales, tanto el central, para dar salida a Algeciras hacia el puerto seco de Antequera, y el ramal del Mediterráneo, que le da salía a otros puertos que están creciendo mucho. Motril es el que más ha crecido.

-Para sacar esos Presupuestos del Estado, hay que pactar con ERC y PDECat.

-Espero que el PP y Ciudadanos se replanteen esa posición. Si esos presupuestos son buenos para Andalucía, que los apoyen. Si es bueno para Andalucía, porque así recibimos esos 300 millones de la disposición y otros 1.000 millones, que lo apoyen. El patriotismo es ése, lo otro es una irresponsabilidad.

-Eso no va a ocurrir, se necesita a ERC.

-Pero es que me parece una irresponsabilidad poner los intereses partidarios por encima de los de España, y se lo digo desde la actitud que siempre he defendido: primero mi país, después mi partido.

-Insisto en que Pedro Sánchez necesita a los independentistas. ¿No le preocupa?

-Mire, me preocupa el bloqueo de la instituciones, el no poner a España por encima de otros intereses. El día que vea que se quiebra la igualdad entre españoles, levantaré la voz. Mi posición no ha cambiado.

-Muchos de sus consejeros son independientes. ¿Irán en las listas de estas elecciones?

-Eso lo decidirán los militantes y los órganos del partido. El PSOE es el partido que abre las ventanas para abrirse al talento.

-¿Firmaría repetir los 47 diputados?

-Quiero una confianza plena de los andaluces. Y tengo la ilusión de renovarla.