PP y Vox negocian a nivel nacional la investidura de Juanma Moreno para el 16-E

La negociación entre el PP y Vox será cosa de dos, de sus secretarios generales, Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith. El apoyo de los 12 parlamentarios de Vox a la investidura de Juanma Moreno no va a ser tan sencilla como se esperaba en un principio, cuando Francisco Serrano pareció asumir un papel de convidado de piedra, dispuesto a no solicitar casi nada para favorecer la alternancia política en la Junta. Pero tampoco será complicado; en efecto, llegados a este punto, con un Parlamento gobernado por los partidos del cambio, Vox no puede aparecer ahora como el que retrasa el apoyo o lleva a Andalucía a unas nuevas elecciones autonómicas.

La idea del PP es que la sesión de investidura se convoque el miércoles 16 de enero, y que Moreno sea presidente el jueves 17. El diseño del Ejecutivo pasa por un solo vicepresidente, Juan Marín, más un reparto equitativo de las consejerías. Si ahora hay 13 departamentos, pueden pasar a 10 u 11, donde podría caber una superconsejería de índole económica que estuviese dirigida por Fátima Báñez. La ex ministra onubense no ha dado el sí a esta vuelta a Andalucía, pero lo único que le retiene es el asunto familiar.

Reducción de consejerías

La reducción del número de consejerías en grandes departamentos no siempre ha sido operativa, ya lo hizo en su día el presidente José Antonio Griñán y debió rectificar. Sí se puede hacer de un modo más fácil si Cultura se une junto a Turismo, y Empleo, a Economía. La Consejería de Justicia es otra que tiene encaje en la Consejería de Presidencia o en la Vicepresidencia, competencia que en su día estuvo junto a Diego Valderas en otro gobierno de coalición.

"Vox tendrá una enorme capacidad de influencia" en el Parlamento, ha declarado Juanma Moreno este viernes. Sus palabras son importantes: influirá en el Gobierno, pero desde la Cámara; es decir, no entrará a modificar el acuerdo programático firmado con Ciudadanos, pero sí conseguirá algunas reformas.

Vox ha decidido que sea Ortega el que lleve estas negociaciones, por lo que García Egea se ha situado como interlocutor por cargo y ha liberado a Juanma Moreno de aparecer ante la opinión pública andaluza y, en especial, ante Ciudadanos, como un renegociador de lo ya pactado. Egea y Ortega conocen ahora cuáles el panorama andaluz, fue el secretario general del PP quien se reunió con el de Vox el miércoles por la noche en el Parlamento andaluz para evitar un plantón.

El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, quiso romper el acuerdo tácito después de que Ciudadanos no sólo los rechazase, sino que además se filtrase que su candidato, Juan Marín, estuviese negociando con Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo para que Adelante Andalucía entrase en la Mesa del Parlamento. Teodoro garcía Egea tuvo que regresar, de noche, a la Cámara para calmar a Ortega Smith. La fotografía que se realizaron ambos ante un papel y dos plumas escenificó esa alianza, imagen que no existe aún de Juanma Moreno, futuro presidente de la Junta, y Juan Marín.

Recelos mutuos

La convivencia entre Ciudadanos y Vox no será fácil. El candidato naranja a la alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, ha solicitado a Rivera que no llegué a acuerdos con este partido y ha clamado para que el PSOE andaluz facilite la investidura de Juanma Moreno sin la necesidad de contar con los de Abascal.

Y a estas dudas naranjas se une la reacción de Santiago Abascal, siempre muy duro con las muestras de desprecio por parte de los naranjas. Hasta el punto de que ha señalado a Ciudadanos como culpable de que en Andalucía se pudieran repetir las elecciones.