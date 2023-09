El PSOE-A exige a Juanma Moreno que abandone la agenda del "candidatito" Feijóo

Esta semana pasa por ser una de las más importantes para el futuro inmediato de Andalucía y España. En el PSOE andaluz son plenamente consciente y este lunes el diputado Mario Jiménez ha pasado al ataque y ha criticado la presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el acto que organizó del PP el pasado domingo en Madrid en contra la amnistía del procés.

Desde las filas socialistas sostienen que la comunidad andaluza tiene muchos problemas que resolver y que el presidente de la Junta está centrado, sin embargo, "en la agenda del candidatito Feijóo".

Jiménez considera que si el presidente de la Junta "se pega" al líder del PP, "acabará como Feijóo, un peso muerto". Por ello, ha augurado un fracaso de los populares en la investidura que comienza mañana en el Congreso de los Diputados: "Ayer se desnudaron ante la opinión pública española. El sinsentido de un candidatito que no está preparando la investidura, sino poniendo las bases de lo que ya sabe que es un fracaso".

Los socialistas han criticado también que el discurso de PP haya virado a "posiciones más radicales", en la que se ha instalado también Juanma Moreno. "Nos llamó la atención la presencia de Moreno como animador dentro de la estrategia de confrontación. Se puso con el ala más radical de Aznar y Ayuso", ha comentado Jiménez.

Frente a este posicionamiento, el PSOE-A reclama que el presidente de la Junta se centre en los verdaderos problemas de los andaluces. "Pedimos a Moreno que se ocupe de Andalucía, que no está en lío de Feijóo, sino en los 4.500 millones de fondos europeos que vamos a perder, de la sanidad y la educación, de la lista e espera de dependencia, de proteger a las mujeres andaluzas porque dos de cada diez mujeres asesinas son en Andalucía".

Además, el diputado del PSOE-A ha cargado contra las llamadas del presidente de la Junta "al transfuguismo" para conseguir que Alberto Núñez Feijóo sea investido presidente con los votos de diputados socialistas. "Se ha convertido en cazador de tránsfugas para el PP. Da vergüenza escuchar al presidente de la Junta. Lo peor de la política, políticos intentando comprar a políticos", ha valorado Jiménez.

Debate territorial

Mario Jiménez ha señalado en que el Parlamento tiene esta semana la oportunidad de empezar a trabajar "de forma consensuada" en una postura común ante el debate territorial que se ha abierto en España y en el que Andalucía no se puede quedar atrás. Así, el diputado socialista ha invitado al PP a la iniciativa que se debatirá en el próximo Pleno: "Proponemos que Andalucía esté en las mejores condiciones posibles para abordar este debate en España, que se haga desde posición consensuada y debatida".

Así, en el PSOE-A se piensa que no se puede acudir a negociar con "una posición unilateral, sino fruto del consenso; que sea una posición fuerte y no de parte. La posición de Andalucía tiene que ser de todos y de todas". Para Jiménez, ahora no caben protagonismos y sí un trabajo en común: "Esperamos que nadie esté por una posición táctica o de celo y si no es impulsor de iniciativa no lo apoya. Moreno cometería error histórico si retrotrajera la posición del PP a la situación previa al Estatuto".

Los socialistas andaluces piden que Juanma Moreno tenga altura de miras, "como la que tuvo el Gobierno socialista en 2007". "Moreno tiene que demostrar si estará en el espíritu del 28F o con la caverna. Tiene que decidir si estará con 28F o con la extrema derecha", ha planteado el diputado socialista.