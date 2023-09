El relevante PSOE de Jaén también salta contra Felipe González y Alfonso Guerra

Los actos de Felipe González y Alfonso Guerra en Sevilla y Madrid están teniendo mucho eco dentro de socialismo andaluz. Una voz relevante es la del secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, quien este jueves ha criticado la posición de los dos dirigentes históricos sobre la amnistía a los implicados en el procés por no ser "leal" ni con el PSOE ni con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Desde mi punto de vista creo que no procede en un momento en el que nos encontramos, justo cuando faltan unos días para el debate de investidura", ha indicado Reyes a Europa Press, al tiempo que ha acusado a los dos ex responsables socialistas de sostener "una actitud de cierto protagonismo que no les toca".

Ha añadido que no comparte las palabras pronunciadas por Guerra y González en el Ateneo de Madrid, durante la presentación del libro 'La rosa y las espinas'. "No las comparto yo ni las comparte la gran mayoría de los socialistas de la provincia de Jaén y otros muchos, con los que he tenido la oportunidad de hablarlo".

Sobre la amnistía por el procés, Reyes ha recordado a González que "no se puede adoptar ningún acuerdo que vaya contra la Constitución española" porque "ese es el límite que tiene la posible investidura de Pedro Sánchez cuando llegue".

Para el secretario general del PSOE de Jaén, resulta "triste que quien ha tenido la responsabilidad de gobernar España no haya valorado o haya sabido valorar lo que Pedro Sánchez ha hecho en estas largas, complicadas y duras legislaturas que ha vivido, con la pandemia, con la crisis ucraniana, con el volcán...", cuando lo que debería es "reconocer el esfuerzo y el buen hacer del presidente del Gobierno".

Ha añadido que Felipe González sabe mejor que nadie "lo que es ser presidente del Gobierno y lo que es cambiar de opinión en un momento dado", máxime cuando él mismo antes de presidir el Gobierno se situó en contra del ingreso de España en la OTAN y ya en la presidencia del Gobierno acabó convocando un referéndum "que votamos los socialistas, que votó este país de manera masiva, conscientes de que era lo que había que hacer" y esto "era todo lo contrario de lo que él pensaba cuando llegó al Gobierno y cuando llegó a la Secretaría General del PSOE".

Por todo, ello ha subrayado que tanto González como Guerra, por lo que fueron en su momento, "son conscientes de lo que es ser presidente del Gobierno en un momento de especial dificultad". "Ellos vivieron una transición histórica y yo reconozco y valoro lo que hicieron", ha dicho Reyes, que ha añadido que "ellos tienen más información, saben perfectamente el papel que juega el presidente del Gobierno y yo creo que lo que tenían que hacer desde el minuto uno era ponerse a disposición del presidente del Gobierno".

Críticas

Por otro lado, sobre la expulsión del PSOE de Nicolás Redondo Terreros, Reyes ha defendido que no habría que haberlo expulsado, sino que él "tenía que haberse ido con la ropa de verano y de invierno desde el minuto uno" y "no provocar que lo echaran".

"Si eso sucede en Jaén, si un militante y además responsable del partido en Jaén, que ha tenido importantes responsabilidades participa en un acto del PP, en un mitin como hizo él, participando en un mitin con Ayuso en las elecciones en Madrid, tenía que haberse ido con la ropa de verano e invierno en el minuto uno y no provocar que lo echaran", ha dicho Reyes.

El dirigente socialista ha defendido que "hay que ser responsable con una organización con quien uno está y cuando uno no se siente a gusto", además de señalar que "pedir el voto para Ayuso y participar con Ayuso en un acto público, evidentemente, no cabe en un partido como el que yo concibo y como el que yo conozco". En este línea, ha concluido señalando que "la expulsión del partido ha llegado, pero tarde".