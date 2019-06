El PSOE pide a PP y Cs que condenen las frases de Serrano sobre la Manada

Las polémicas declaraciones de Francisco Serrano sobre el fallo del Supremo sobre la Manada han provocado una ristra de reacciones en contra del presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía y, por lo tanto, considerado líder regional del partido. El PSOE ha solicitado este domingo a PP y Ciudadanos, que gobiernan la Junta con el apoyo de Vox, que condenen las declaraciones de Serrano, algo que, por el momento, no ha hecho ningún dirigente andaluz popular ni naranja, aunque en sus partidos si hay voces críticas en contra del dirigente de la formación de extrema derecha.

“Exigimos a Moreno que condene como presidente de la Junta las repugnantes afirmaciones de Serrano, verdaderos agravios contra las mujeres”, ha afirmado Beatriz Rubiño, secretaria Políticas Migratorias del PSOE andaluz. La diputada malagueña señala especialmente a Juan Marín, “como vicepresidente, y Ciudadanos, como competente en materia de igualdad en la comunidad”, pues considera que “también tienen que reprobar la repugnante exhibición de odio hacia las mujeres de Serrano”.

Cree Rubiño que, si no lo hacen, “es que comparten su machismo y misoginia”, y si no condenan a Serrano “son sus cómplices en su cruzada contra las mujeres”, y por ello “lo que tienen que hacer Moreno y Marín, PP y Ciudadanos, es romper con la extrema derecha”.

“Andalucía no merece tener un gobierno que cada día es la vergüenza nacional por estar en contra de las mujeres, mientras el presidente Moreno guarda un silencio irresponsable y ominoso, y la consejera de Igualdad, como Ciudadanos en general, admite todo como si no fuera con ellos”, ha señalado Rubiño, que considera “grave que Serrano use las redes sociales y la sentencia de La Manada para vomitar sus insultos contra las mujeres, contra el movimiento feminista, contra todo y contra todos, y que incluso haga apología de la prostitución”.

El propio Serrano ha matizado su comunicado inicial para negar que apoye a los cinco jovenes condenados por violar a una mujer en los Sanfermines de 2016. Sí mantiene su crítica al cambio en la gravedad de la sentencia, pues considera que va en contra del “principio de inmediación en la apreciación de la prueba”.

También mantiene que el fallo del Supremo se ha dictado “bajo presión mediática de grupos de poder, que quieren imponer su prejuicios frente a la garantía del proceso”. “Reivindico el derecho a poder criticar, aun cuando no comulgue con la dictadura de lo políticamente correcto”, sentencia el magistrado en excedencia.