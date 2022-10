El PSOE atiza a Moreno por el tatuaje

El PSOE andaluz pidió este sábado a Juanma Moreno, presidente de la Junta, que "se deje de frivolidades", en relación a su tatuaje por la mayoría absoluta obtenida en las pasadas elecciones, y actúe ante la "crisis habitacional" que existe en la comunidad autónoma. El secretario general del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, señaló sobre Moreno que "si se tatuara el número de jóvenes que necesitan una Vivienda de Protección Oficial (VPO), le faltaría piel suficiente para rellenarla" y lo instó a que "se ponga a trabajar" y ponga en marcha un Pacto por la Vivienda en Andalucía.

Pérez hizo estas declaraciones antes de asistir a la inauguración de las jornadas de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) en la capital malagueña, junto al secretario general de JSA, Alejando Moyano. "No se ha construido ni una sola VPO porque no hay planificación y, sobre todo, porque no hay un compromiso con Andalucía, ni con las familias, ni con los jóvenes", lamentó el socialista, que cree que esta "crisis habitacional" golpea de manera "más directa" a la juventud.

Subrayó con que "Moreno ha dejado sus funciones como presidente de la Junta" y que "no está en los temas reales que le afectan a los andaluces y a los jóvenes de esta tierra" y calificó la situación de "dramática", también por los "graves problemas" en la falta de empleo o "precario".

Por otro lado, desde Baena (Córdoba), el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, apuntó este sábado que Andalucía "se ha desenganchado del progreso que imprime el Gobierno de España" con la política de bajada de impuestos impulsada por Moreno.

En declaraciones a los medios con motivo del homenaje al que fuera último alcalde socialista en este municipio cordobés en la República, Antonio de los Ríos Urbano, López lamentó que el Ejecutivo andaluz "perdone el Impuesto de Patrimonio a los ricos" mientras "pide 1.000 millones para arreglar sus problemas" y está "a la cola en sanidad y en educación".

"Los socialistas no queremos esto ni para España ni para Andalucía", abundó en un acto también de respaldo al PSOE de Baena de cara a las elecciones municipales del próximo mayo, cita electoral en la que los socialistas se han puesto como objetivo "recuperar" la alcaldía perdida en 2019 con un "pacto de perdedores, un pacto del rencor", apostilló María Jesús Serrano, la senadora y secretaria general del PSOE en el municipio cordobés.